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今（15）日多倫多藍鳥作客密爾瓦基釀酒人，日本強打岡本和真繳出單場雙安的好表現，其中包含九局擊出關鍵追平安打，藍鳥守護者霍夫曼（Jeff Hoffman）九下雖未能手下比分，但藍鳥憑藉著打線深度在十局一舉攻下三分，終場以9:7贏下比賽，讓釀酒人吞下近期六連敗。前8局打完藍鳥以3比4落後，第9局釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）不穩，藍鳥靠保送和二壘安打攻占二、三壘，岡本和真擊出三游間穿越安打攻回1分追平。接著藍鳥再靠滾地球護送跑者回來1分，並由克萊門特敲出適時安打，單局攻下3分完成超前。未料9局下藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）放火，被釀酒人圖榮（Brice Turang）敲安追回1分，洛克里奇（Brandon Lockridge）擊出追平二壘安打，兩隊6比6進入延長賽。10局上藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出帶有1分打點的二壘安打，麥特‧蕭（Myles Straw）也敲帶有2分打點的二壘安打，單局拿到3分。釀酒人10局下只追回1分，藍鳥最後贏球、並終止2連敗。岡本和真今日繳出雙安好表現，也中斷連續三場未敲安的小低潮，賽後打擊率為.224、攻擊指數（OPS）.642藍鳥隊官網在賽後刊載文章。指出：「岡本需要這一支安打。從 9 局上岡本擊出追平打時休息區的反應來看，誰都明白他有多麼需要這球。」並分析道：「他在 15 場比賽中吞下 22 次三振，其中許多打擊看起來都有些猶豫，但這樣的比賽或許能讓岡本從緊張感中解脫。」文中也引述了總教練施奈德（Schneider）的評論：「借用打擊教練波普金斯（Popkins）的話來說，回到更大、更積極的動作是很重要的。不要害怕被球擠壓到。」官網將岡本描述為：「若處於最佳狀態，他能體現藍鳥隊所追求的理想攻擊模式。他不僅能將球擊回場內，還是一名能揮出強烈上鉤打法的純粹打者。」並寄予厚望表示：「除了小葛雷諾（Guerrero Jr.）之外，岡本在這個打線中，具備改變藍鳥隊賽季走勢的力量。」