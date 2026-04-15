我是廣告 請繼續往下閱讀

世界羽壇今日傳來令人心碎的消息！擁有兩屆奧運金牌、兩屆世錦賽冠軍及三屆歐錦賽頭銜的丹麥名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen），今（15）日正式對外宣布結束其職業球員生涯。這位曾長期統治世界排名第一、被公認為羽球史上男單最偉大的傳奇之一，最終在32歲這年，因無法根治的背部傷勢宣告退位，為其輝煌的15年羽壇征程畫下句點。在接受《歐洲羽聯》訪問時，安賽龍難掩落寞地揭露退役主因：「大家都知道我長期與背傷搏鬥，去年4月接受手術並經歷漫長復健後，10月不幸再度復發。從那時起，我再也無法達到職業賽事要求的訓練量與比賽水準，疼痛讓我寸步難行，這讓我不得不做出這個極其艱難的決定。」安賽龍表示，與醫療團隊諮詢後發現，若要繼續打球，恐需面臨第二次甚至更複雜的手術風險，「如果手術不順利，後果可能更嚴重。我的身體正在告訴我：該停止了。我必須聽從醫生的建議。」回首過去，安賽龍（Viktor Axelsen）展現出球王的高度與風範，「做出這個決定有時會感到不公平，但我的身體已經為我服務多年。能參與最高水準的訓練並贏得這麼多大賽冠軍，是一份巨大的榮耀。很少有人能經歷我所經歷的一切，這就是為什麼我能帶著喜悅回顧我的職業生涯。」雖然告別賽場，但安賽龍（Viktor Axelsen）強調這並非徹底離開羽球界，未來他將以何種角色參與運動仍待公布，但球迷仍有機會在世界各地見到他的身影。歐洲羽聯也發表聲明致謝：「感謝安賽龍帶來如此驚人的職業生涯，謝謝你創造的回憶，你向世界展示了夢想的可能性，並啟發了全球的體育愛好者。未來無論你在哪裡，我們都祝你一切順利。」