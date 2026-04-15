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▲廖女的車輛180度翻覆於路中央，而這起意外也造成廖女、李男受傷。（圖／警方提供）

國道1號北向27.7公里三重路段今（15日）上午11時46分許傳出一起嚴重車禍事故，一名57歲李姓男子於行駛過程中因小貨車故障，並將車輛停放在路肩。然而，一名20歲廖姓女子駕駛一輛賓士行經該處時，卻因恍神未注意到前車狀況，雙方發生猛烈撞擊，廖女的車輛更直接翻覆在道路上，造成2傷的意外。據了解，這名57歲李姓男子駕駛小貨車行經國道1號北向27.7公里三重路段時，因車輛故障停於外側路肩。怎料，20歲的廖姓女子駕駛小客車行經該處時，疑似因恍神未注意到車前狀況，撞擊李男車輛的左側身，而後整兩車180度失控翻覆於外側車道。警消獲報到場後，發現廖女受有手腳擦挫傷，經現場檢傷後未就醫，至於小貨車上的李姓駕駛頭部外傷，意識清楚無生命危險，送往三重聯合醫院治療，目前仍需觀察中。此外，同日12時41分工務段迅速清理完畢，全線恢復通車。另依規定替廖女實施酒測，其酒測值為0；另李男因送醫酒測值待檢測。