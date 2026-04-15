周淑萍 編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。



記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...