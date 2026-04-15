Google宣布今年初率先於美國推出的 Gemini「個人化智慧服務」正式在台灣上線。這項全新體驗能讓Gemini學習對使用者重要的資訊，透過一鍵安全連結 Gmail、Google相簿、YouTube和搜尋等應用程式，打造更貼近日常生活的專屬AI 助理。
Google指出，整合多方應用程式，規劃行程免切換 「個人化智慧服務」具備強大的跨來源邏輯推理與細節擷取能力，能結合文字、相片和影片提供個人化回應。舉例來說，若民眾正準備規劃端午連假的澎湖之旅，只要直接詢問Gemini，它就能自動撈取Gmail中的訂單資訊，並結合相簿裡的收藏與YouTube觀看紀錄，直接生成完整的行程與專屬推薦，讓使用者不需再辛苦地於多個應用程式間來回切換。
隱私優先，承諾不拿信件與相簿訓練AI
隱私安全的部分，承諾不拿信件與相簿訓練AI 針對外界高度關注的隱私問題，Google強調功能設計以隱私為核心，「個人化智慧服務」預設為關閉狀態。使用者握有完全的掌控權，可自由決定是否開啟、具體連結哪些應用程式，且隨時可以中斷連結或刪除對話紀錄。
此外，由於資料原本就安全儲存於Google系統中，使用者無須將敏感資料外流就能享有服務。官方也掛保證，Gemini絕對不會直接使用民眾的Gmail收件匣或 Google相簿資料來進行AI訓練，而是僅透過使用者輸入的提示詞與模型生成回覆等有限資訊來提升服務品質。針對健康等敏感主題，Gemini 也設有防護機制，會盡量避免主動做出假設。
AI助理可隨時「糾正」
Gemini 會盡可能標註資訊來源供民眾驗證。若 AI 的回覆不符預期或產生「過度個人化」的誤判（例如看到相簿有一堆高爾夫球場照片，就假設你熱愛打球，但其實你只是喜歡陪兒子在球場相處），使用者可以直接當場糾正：「我其實不喜歡高爾夫」或是「記住，我比較喜歡靠窗的座位」，Gemini 便會調整後續回覆以貼近真實偏好。
官方也建議，若遇到不準確的回應，可以按下「倒讚」提供意見回饋。如果不想在特定對話中留下個人化資訊，使用者也能輕鬆切換至「臨時對話」模式進行交談。
即日起陸續推送，這項新體驗即日起將逐步向符合資格的Google AI Plus、Pro 和 Ultra訂閱者推出，並預計在未來幾週內推廣至免付費使用者。啟用後，將可在網頁版、Android及iOS裝置上跨平台使用。
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隱私優先，承諾不拿信件與相簿訓練AI
隱私安全的部分，承諾不拿信件與相簿訓練AI 針對外界高度關注的隱私問題，Google強調功能設計以隱私為核心，「個人化智慧服務」預設為關閉狀態。使用者握有完全的掌控權，可自由決定是否開啟、具體連結哪些應用程式，且隨時可以中斷連結或刪除對話紀錄。
此外，由於資料原本就安全儲存於Google系統中，使用者無須將敏感資料外流就能享有服務。官方也掛保證，Gemini絕對不會直接使用民眾的Gmail收件匣或 Google相簿資料來進行AI訓練，而是僅透過使用者輸入的提示詞與模型生成回覆等有限資訊來提升服務品質。針對健康等敏感主題，Gemini 也設有防護機制，會盡量避免主動做出假設。
AI助理可隨時「糾正」
Gemini 會盡可能標註資訊來源供民眾驗證。若 AI 的回覆不符預期或產生「過度個人化」的誤判（例如看到相簿有一堆高爾夫球場照片，就假設你熱愛打球，但其實你只是喜歡陪兒子在球場相處），使用者可以直接當場糾正：「我其實不喜歡高爾夫」或是「記住，我比較喜歡靠窗的座位」，Gemini 便會調整後續回覆以貼近真實偏好。
官方也建議，若遇到不準確的回應，可以按下「倒讚」提供意見回饋。如果不想在特定對話中留下個人化資訊，使用者也能輕鬆切換至「臨時對話」模式進行交談。
即日起陸續推送，這項新體驗即日起將逐步向符合資格的Google AI Plus、Pro 和 Ultra訂閱者推出，並預計在未來幾週內推廣至免付費使用者。啟用後，將可在網頁版、Android及iOS裝置上跨平台使用。