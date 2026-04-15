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全球微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）被視為全球晶片需求走勢的風向球，今（15）日公布第一季財報，受惠於全球 AI 支出激增與先進晶片製造設備需求噴發，不僅營運達標，更宣布上調2026全年營收財測上看400億歐元。ASML第一季銷售淨額達88億歐元，淨收入28億歐元，毛利率53%，整體表現符合先前財測區間。展望第二季，公司預估銷售淨額將落在84至90億歐元，毛利率51%至52%。最令市場振奮的是，由於訂單量強勁成長，ASML調升2026年全年財測，預期全年銷售淨額將從原先340億至390億歐元，上修至360億至400億歐元，毛利率51%至53%，調升幅度約4.1%。ASML表示，AI基礎建設投資推動，帶動記憶體與高階邏輯晶片需求旺盛，預期短期內市場供應仍將無法滿足需求。記憶體晶片短缺情況將延續。極紫外光（EUV）及深紫外光（DUV）設備需求佳，各大晶片廠已紛紛簽訂長期合約，並加速推進其產能擴張計畫。ASML的大客戶，包括台積電、SK海力士、三星都紛紛採購先進設備，帶動ASML今年以來股價大幅飆升近4成。