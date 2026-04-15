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前民眾黨立委李貞秀在遭中評會開除黨籍、確定失去立委資格後，迅速展開反擊行動，她接連登上多個政論節目，頻頻揭露黨內運作與爭議，更將砲口對準黨主席黃國昌，這也引發部分黨公職與支持者強烈反彈，甚至遭到館長痛批是「背骨仔」。不過，政治網紅「四叉貓」劉宇揭露，黃國昌當年由「黃轉白」也僅間隔短短4小時而已。對於李貞秀「開鍘即開轟」的行徑，館長在直播中不滿開噴，她被開除也才不到24小時，就上節目，根本是「背骨囡仔」！他並提及自己過去的預測，李貞秀在政治處境受限下，100%有機會轉而上節目批評民眾黨，畢竟她已經走投無路了，絕對有可能這樣做，如今發展也與館長預期相符。不過，四叉貓則提出不同觀點，他將焦點拉回黃國昌過往政治轉換歷程，「容我提醒一下，李貞秀的師父黃國昌，早上退時代力量，下午就加入民眾黨，只間隔短短的4小時而已」。四叉貓也補充，李貞秀過去曾在黃國昌辦公室實習2年，形容兩人之間存在一定的師徒關係。相關言論在網路上引發熱烈討論，不少網友以諷刺語氣留言「果然師父教得好」、「師出有名，有樣學樣」、「也是一脈相傳」、「我覺得黃教的很好，李也有學到黃的精髓，兩個人都很棒」、「館長罵李貞秀的東西，字字句句都可以套用在他身上耶」、「背骨館長說他第二，國蔥老師肯定可以第一」、「四時擺在眼前」、「館長幾年前也在靠反紅媒撈錢啊」。