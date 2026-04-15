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▲白冰冰（如圖）女兒白曉燕在29年前被綁架撕票，29年來她為了把女兒生回來，做了16次試管嬰兒都失敗，最後只能放棄。（圖／翻攝自白冰冰臉書）

白冰冰愛女白曉燕在29年前的4月14日遭綁票、20日被撕票，駭人聽聞至今仍令人驚恐。白冰冰在昨（14）日於臉書發文表示，回首這段漫長且煎熬的歲月，她也曾為了把愛女生回來，曾忍痛、執著地做了16次試管嬰兒，但是都失敗，現在她已學會擦乾眼淚，勇敢邁步向前。白冰冰在文中表示，當年面對失去女兒的打擊，曾陷入崩潰並懷疑人生，過著以淚洗面的頹廢日子。為了填補心中的巨大傷痛，她當時唯一的執念就是將小孩生回來，不惜忍受身體與精神的雙重折磨，前後進行了16次試管人工受孕，遺憾的是最終並未如願。「被命運注定孤獨的人生，但卻一點也不孤單。」白冰冰表示，雖然這條路走得辛苦，但因為身邊有許多真心愛護她的朋友與粉絲，讓她努力振作，不想讓大家擔心。她形容現在的狀態是「痛苦漸淡、傷痕依舊」，即便在夜深人靜時仍會軟弱流淚，但第二天擦乾眼淚，她依然是那個帶給觀眾歡笑、勇敢邁步的人。1997年4月14日，白曉燕在上學途中遭陳進興、林春生、高天民綁架，勒索500萬美元。綁匪在撕票後將屍體棄於台北縣（現為新北市）中港大排，全案震驚社會並引發媒體瘋狂報導，嚴重影響警方偵辦，最終導致人質死亡並引發民眾大規模遊行，對台灣治安與新聞自律帶來深遠影響。29年過去，白冰冰再次對所有給予祝福與關心的人表達感謝。網友也紛紛在貼文下留言打氣，希望白冰冰好好照顧自己：「可可夜總會裡面說過，只要被記在心裡，那個人的靈魂不會消失，他會一直在宇宙的角落好好的生活著，冰冰姐也要照顧好自己」、「冰冰姊加油。謝謝你這麼堅強持續為我們帶來力量」，還有白曉燕的同學也來留言表示：「白阿姨，我是曉燕的同學，時間雖然已經過了很久，但是我都沒有忘記她，常常想到她，我相信她一定也希望妳過得很好。」