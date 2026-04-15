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國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國大陸，並與中國國家主席習近平會面，鄭習會落幕後，中國12日宣布惠台大禮包，包括金馬通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；推動恢復上海及福建居民赴台自由行等，中共中央台辦授權公布十項促進兩岸交流措施。對此，前立委邱毅爆料，賴政府眼紅，「綠色恐怖」將進入高峰，「民進黨整肅黑名單已經擬好了！」邱毅昨（14）日在臉書發文怒轟，賴清德政府真是丟臉，「自己做不到，別人做到了，還眼紅用國安法恐嚇，抹黑鄭麗文此行的和平成果。」他表示大陸給台灣人民的十點惠台措施，不都是台灣人民所需，可以解決人民問題的活路嗎？認為賴清德若是正常人類，就該接這個善意的球，讓兩岸交流恢復，讓內需經濟活絡起來，讓農漁產品可以賣到大陸去。邱毅痛批，只有意識形態擺中間，人民福祉放兩旁的民進黨之流，才會盡耍嘴皮講一些大陸統戰認知作戰的鬼話，「即使是統戰，只要能讓人民生活過得更好，個個能賺錢發財，有什麼不好？」邱毅直言，最惡劣的就是把司法檢調當成鬥爭的工具，動不動恐嚇要法辦，要祭出國安法，「這些人都忘了，法國大革命就是由人民攻佔巴士底監獄開始，聽說民進黨已擬好司法整肅的黑名單，綠色恐怖要進入高峰期了！」