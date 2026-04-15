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台中市議會今(15)日進行財政經濟委員會業務質詢時，市議員吳佩芸揭露近期有疑似受人操控的「三黑一黃」獵犬群，流竄於台中各區深夜獵殺街貓。痛批場面殘忍，並強調這類具備專業訓練、組織性的攻擊行為，已嚴重威脅公共安全，要求市府成立跨局處專案小組，儘速追緝幕後兇手。吳佩芸指出，自今年3月底起，南區忠孝路、大里、北屯、南屯及東區接連傳出攻擊事件。據市民觀察與監視器影像，該犬群行動迅速且分工明確，會搜索氣味、包夾獵捕，甚至鑽入車底將街貓強行拖出。更驚人的是，有目擊者發現疑似有人以車輛載運犬隻至特定地點後放出，並在事後以「哨音」召回，種種跡象顯示這並非一般流浪犬尋釁，而是受過專業訓練的「獵殺行為」。吳佩芸進一步調閱紀錄顯示，大里區早在2023年及2025年10月便有類似獵殺事件發生，顯示該團夥疑為慣犯且跨區流竄。她擔憂地表示，流浪犬不可能如此大範圍活動，若背後涉及人為操縱，難保未來不會發生攻擊市民或幼童的悲劇。她建議市府比照2016年台北市處理獵犬案的經驗，整合農業局與警察局力量，鎖定停車場監視器追蹤可疑車輛。對此，農業局代理局長李逸安表示，此行為已觸犯法規，將極力調查，但因動保處深夜人力有限，亟需警察局配合調閱監視器與查緝。副市長黃國榮說，若涉及計畫性、人為訓練的攻擊行為即屬犯罪，將指示警察局在日常巡邏中主動通報並配合動保處，針對不定期出沒的熱點強化執法效率。吳佩芸最後強調，市長標榜台中為「幸福城市」，就不應容許殘忍虐殺事件持續發生，呼籲市府務必追查真相，還給市民一個安心的生活環境。