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前民眾黨中配立委李貞秀遭中評會決議開除黨籍，網紅四叉貓14日爆料，民眾黨陳琬惠卸任立委後，「柯文哲每個月用20萬養著她」，引發熱議；對此，前民眾黨中央委員張益贍開酸，「李貞秀提同樣要求就要被開除，民眾黨要不要把陳琬惠也送中評會？」前民眾黨中配立委李貞秀昨日遭中評會決議開除黨籍，事後民眾黨聲明中提及，李貞秀違紀事實如諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞黨內和諧，曾視國家公職與支持者之託付於無物，於4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償等。經中評會評議認為，李貞秀持續性違紀已重創民眾黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則。針對民眾黨指控「金錢補償」才辭立委，李貞秀發聲駁斥「不拿一分錢、不求任何職位」，並在三立政論節目《前進新台灣》中爆料，當時黨內有人提到不能讓她馬上沒收入，「該算給妳的，還是會算給妳」，是他們主動先提的。對此，四叉貓在臉書發文表示，民眾黨陳琬惠卸任立委後，柯文哲每個月用20萬養著她，（總統大選結束後，柯文哲依然使用他的政治獻金專戶養人），「所以大家要知道，民眾黨立委卸任後的薪資價碼是每月20萬元，望周知。」張益贍也轉發貼文開酸，「為何陳琬惠卸任立委月薪20萬，李貞秀提同樣要求就要被開除黨籍？民眾黨要不把陳琬惠也移送中評會，順便解決宜蘭『藍白合』問題？」