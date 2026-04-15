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雲豹能源子公司、國內綠電交易業者天能綠電即將在5月初上櫃掛牌、4月底辦理競拍抽籤，並在明（16）日舉辦上櫃前業績發表會。天能綠電總經理唐亞聖指出，現在訂單滿手，目前在手訂單高達340億度，並且是10年以上長約，目前客戶多元，保有一定程度的議價能力。天能綠電為雲豹能源旗下售電子公司，包含集團開發的光電、風電等，會透過天能綠電作為交易平台輸出，天能綠電也會有穩定供給。去年天能綠電綠電交易量達4.2億度，領先國內其他民營售電業者；去年營收、獲利雙寫新高，營收22.85億元、年增123%，稅後淨利5969萬元、年增137％，每股盈餘（EPS）4.01元。去年天能綠電與中華電信網路技術分公司簽約，為期20年、至少46億度的長約。唐亞聖說，當時是採取最有利標拿下，並不是單純看價格，客戶會考量售電公司平台狀況、交易實績、供電來源，以及是否有集團支持等綜合評估，預期今年會延續此趨勢；該訂單也將貢獻明年營收表現。目前有綠電需求者約分成四類，出口歐盟業者要減少「碳邊境調整機制」（CBAM）影響、RE100企業成員、企業社會責任，以及用電大戶履行義務。唐亞聖表示，目前預估RE100占最多，主導綠電市場。公司客戶包含金融保險、零售通路等，半導體及電子製造業佔四成，屬於健康多元比例，避免偏重單一企業影響議價能力。經濟部預估2030年綠電需求會達到408億度，而去年需求僅有58億度，其中市場預期有六成是案場與大戶直供，剩餘4成（約160億度）是售電平台轉供。法人預期2030年，天能綠電市占率可達23%。唐亞聖說，天能綠電目前在手訂單達340億度，並且多是長達10年以上長約。唐亞聖說，目前綠電交易占營收99%，其餘憑證交易或碳盤查等服務占比不高。市場預期天能綠電今年交易數量達6.2億度，法人預期，今年營收上看30億元，有望再寫新高。市場預期售電業將迎來收購潮，天能綠電證實已經有跟同業接洽，預期下個月將有進一步消息。另，近期政策可能重啟核電。唐亞聖認為，綠電需求不會因為核電的重啟與否而有所改變；核電可能是作為低碳的基載電力，企業對於綠電的需求仍在。