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藍白去年在立法院聯手一路延會，創下史上最長會期，當時民眾黨前立委張啓楷強調是為了審查福國利民法案，未料其上週接受專訪時脫口稱，「老實講這有一點是幫國民黨，那我們就說去年就全部不休會」，意指就是要為藍委開保護傘。對此立委林俊憲表示，民眾黨這幾天真的很努力在刷新大家對自我打臉的認知下限，民眾黨這8席雖然換來換去，始終不變的是這種自我打臉的搞笑本色。林俊憲表示，民眾黨這幾天真的很努力在刷新大家對自我打臉的認知下限。去年立法院一路延會，形同整年都沒有休會，當時張啓楷對外是怎麼說的？他強調「是為了審查福國利民的法案」，還特地出面澄清，深怕外界有所誤會。林俊憲說，結果有網友挖出，張啓楷上禮拜在節目上的發言。突然一臉神秘地跟主持人說要「講內幕」，還一副得意的樣子爆料「那時候國昌，我們幾個就討論說，老實講這有一點是幫國民黨，那我們就說去年就全部不休會」。林俊憲表示，這段話擺明了，就是替那些涉案的國民黨立委撐起立院保護傘，讓他們不用去坐牢。那請問，去年在高鐵上受訪、一本正經替延會辯護的那個張啓楷，是跟真的國昌老師一樣，被關在地下室了嗎？林俊憲指出，民眾黨這8席雖然換來換去，但始終不變的是這種自我打臉的搞笑本色。現在預算愛審不審、軍購一拖再拖，前陣子又提案要延會，請問又是有哪個藍白的罪犯害怕被抓到了嗎？最後還是引用黃國昌的名言送給你們，「貪汙就去坐牢，不要再鬼扯了」。