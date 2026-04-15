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民眾黨籍的中配前立委李貞秀遭開除黨籍喪失不分區立委後，不滿黨主席黃國昌等黨高層開除理由開撕，更批民眾黨團主任陳智菡夫妻是「民眾擋蛀蟲」，拿了最多的薪水，所有黨工被他們鬥，「當奴才要盡責一點」；她更在政論節目廣告破口時間爆料，黨團總召陳清龍抱怨過，陳智菡比委員還大，「妳是奴才，妳要知道妳是什麼身分，我跟妳身分不一樣，陳智菡好自為之」。李貞秀今在立法院受訪時痛斥陳智菡夫妻是「民眾黨蛀蟲」，因為她把給500萬才下台爆料給《鏡週刊》，如果沒有媒體收到，那是誰去爆料，在4月13日前的中評會出來前就大肆報導，這就是兩夫妻一貫的手法，對民眾黨付出的前輩，一個一個打壓、一貫醜陋，就是先抹黑再用側翼網軍，逼人家，發動小草攻擊黨內的人，「我覺得他們兩夫妻就是，當奴才要盡責一點。」李貞秀痛斥，陳智菡夫妻拿了民眾黨最多的薪水，但所有人的付出、每個黨工的付出，大部分都是沒拿薪水，幫民眾黨募款，他們兩夫妻，從頭到尾領高薪的，所以說是蛀蟲不為過。而李貞秀下午受訪時，被問到陳智菡回應，她直言「她是奴才，我都不想回答她的話，你要對得起你的薪水，你知道你是什麼身分，你是拿薪水的員工，做事的，我是黨提名的不分區立委，我沒有拿一份薪水，我幫民眾黨服務選民的，我跟你身分不一樣，陳智菡好自為之，我罵他們蛀蟲，拿這麼多錢，好多人好開心，說聽了好開心，好爽。我罵的話從來哪一句不對？」李貞秀隨後在壹電視政論節目《狠狠抖內幕》廣告破口時間，爆料黨團總召陳清龍辦公室主任認為黨團主任陳智菡比委員大，陳清龍跟她抱怨過，後來委員火大吵了他的人，看誰才是老闆，這就不講了，「她給人家一個氛圍，連一個辦公室主任拿辦公室的薪水，他認為不分區就是聽黨團主任，比不分區大的意思」