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▲娜璉在舞台上累到失去笑容，讓粉絲超心疼。（圖／BingBing抖音）

人氣女團TWICE因應出道十週年，自去年起開啟《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，開唱版圖包括亞洲、美洲、大洋洲等，不過緊湊的行程卻讓成員們分分吃不消，彩瑛、多賢、定延等人都曾因為身心狀況、受傷等原因缺席表演，甚至近日她們在紐約開唱時，連一向以開朗形象著稱的隊內大姐娜璉，也被捕捉到在台上累到恍神，跳舞直接失去笑容讓粉絲看了超心疼。一名跟著TWICE到紐約開唱的粉絲，日前在抖音上傳一段娜璉的影片，並且寫下「應該是太累了吧」，從公開的影片中可以看見娜璉在〈ONE SPARK〉歌曲尾聲時，雖然標準地跳著編舞，不過卻失去了臉上的笑容，就像機器人一般跳著舞，看起來和平常活力滿滿、總是用笑容感染全場的模樣形成強烈對比。娜璉失去笑容的畫面曝光後迅速在社群瘋傳，許多ONCE（粉絲名）看到影片後紛紛直呼心疼，「我平常累到極致就是完全沒有表情，這身體是肌肉記憶在跳吧」、「我要是她這麼累，想到後面巡迴還有那麼多場，都直接原地崩潰了」、「娜璉已經是每次都付出全力那種了人了，她都這樣了應該真的是累麻了」、「這個表情腦中想的都不是跟粉絲見面的快樂了，而且努力堅持下去。」事實上，TWICE本次巡演場次密集、橫跨多個洲別，長時間飛行與高強度演出累積下來，早已讓成員身體吃不消，彩瑛、多賢就曾因為舊傷需要休養宣布暫時不參加演出；定延、Mina也因為身心狀況曾在演出開始前宣布休養；日前更傳出Momo牙痛但是沒空治療，只好直接拔牙的狀況，如今就連總是元氣滿滿的娜璉都出現異狀，讓許多ONCE直接看不下去，怒罵公司JYP娛樂「讓她們好好休息吧！」