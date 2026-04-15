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中華職棒統一7-ELEVEn獅投手江少慶今（15）日投入第2場復健賽，在二軍例行賽交手台鋼雄鷹二軍，此役江少慶控球狀態不盡理想，僅投1.1局就失掉5分退場，送出4次保送、1次暴投，防禦率也飆升至10.80。與前役相比，控球成為江少慶接下來需要面對的課題。江少慶今日投入第2場復健賽，在二軍例行賽先發交手雄鷹二軍，首局首打席就對曾昱磬投出保送，雖然讓黃劼希敲出投手滾地球出局，但一壘手發生傳球失誤，讓曾昱磬直接回到本壘攻下分數，江少慶面對前2名打者就失掉分數。失掉第1分後，江少慶又對宋柏翰投出保送，雖然後續出現暴投讓打者上到二壘，但江少慶連續解決高聖恩與葉保弟。2局上江少慶續投，但控球仍沒回穩，先對董秉軒投出保送，又被吳柏萱敲出安打，雖然讓顏采丞敲出滾地球出局，但也被雄鷹二軍攻佔二、三壘，隨後江少慶被朱盟敲出適時安打，再失掉2分，後續又保送曾昱磬，此時獅隊二軍決定換投，由楊強森接手投球。楊強森登板後，因保送與安打再失掉3分，其中有2分算在江少慶帳上。總計江少慶此役主投1.1局失5分（4分責失），面對10名打者、用47球，被敲出2安，另外送出4次保送、1次暴投，防禦率暴漲至10.80。這是江少慶傷癒復出後第2次實戰投球，4月7日首次登板對富邦悍將二軍先發2局無失分，最快球速154公里，送出2三振、無保送。