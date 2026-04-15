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越南媒體報導，受即將上路的燃油機車限令，及中東局勢導致的油價上漲影響，越南電動機車需求正急遽上漲，部分門市３月以來銷量增長到３到４倍。越通社報導，2026年第一季，越南摩托車市場出現顯著進展，電動車轉型的趨勢強勁提速，但燃油摩托車仍維持穩定的成長動能。越南摩托車製造商協會（VAMM）表示，本田、雅馬哈、比亞喬、三陽（SYM）和鈴木在內的5家會員單位，2026年第一季度的總銷量達到72萬9121輛，較2025年同期增長8.3%。這顯示儘管政策和技術趨勢發生變化，消費者對個人交通工具的需求仍處於高位。今年第一季摩托車市場的成長被歸因於多種因素，包括經濟復甦、農曆新年假期後出行需求增加，以及各廠商持續推出優惠和刺激消費計畫。除傳統車款外，電動化趨勢也逐漸出現在產品目錄中，多款電動車款推向市場，展現出摩托車產業向環保方向的轉型。值得注意的是，河內與胡志明市正在推進限制市中心燃油車輛的計畫，自今年7月1日起，汽油機車將在首都河內中心－環蛋黃區實施限時行駛，範圍預計會逐步擴大、實施也會更嚴格，但在郊區和其他省份的電動車配套基礎設施尚未完善，燃油摩托車仍佔據在市場主力地位。同時，電動摩托車市場正出現需求強勁爆發的跡象。越南電動機車製造商VinFast宣布，僅在3月內就收到了超過13.5萬份訂單，並交付了超過9.3萬輛電動摩托車，創下歷史新高。勞動報10日報導，胡志明市的經銷商表示，自3月燃油價格上漲以來，燃油機車需求顯著下降，預計此種放緩趨勢將持續到4月。越來越多消費者正轉向電動機車，一些門市的銷量自3月初以來增長3到4倍。