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▲珉豪多年前造型在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自YT）

在社群中討論度超高的「阿志頭髮型」，是一種在台灣年輕男性身上會出現的造型，特色是把頭髮鬢角推掉、擁有厚重整齊的瀏海，不過因為許多逞兇鬥狠的團體都會留這個造型，因此大眾對這種髮型往往評價不高，不過男團SHINee成員崔珉豪卻反而逆風成為了粉絲公認「最適合阿志頭」的偶像，他在〈Hello〉MV中的造型被粉絲考古出土，「帥阿志」瞬間在Threads上掀起熱議。一名網友在Threads上發文寫下「珉豪是最適合阿志頭的男人嗎？」同時附上了多年前SHINee〈Hello〉MV畫面，影片中可以看到當年的崔珉豪頂著被台灣網友戲稱為「阿志頭」的髮型登場，因為這個造型在臺灣文化中，總是被和兇狠或街頭感較重形象接在一起，不過這樣的造型套在珉豪身上，不僅沒有違和感，反而讓他整個人更俐落帥氣。貼文曝光後迅速引發熱議，「那KEY應該是佩甄頭」、「Key的像鳥來嬤」、「搭配珉豪的顏值，一點都不阿志了，我只覺得頭髮剪的比較短而已」、「這是栗子不是阿志！」、「崔珉豪就是帥，理光頭更帥那種，他其實不太需要頭髮」、「他正派到像是去89圈當臥底的警察」、「剪阿志頭還是很正派」事實上，崔珉豪過去就以優越外型與運動型男形象著稱，多年來嘗試過各式髮型都能完美駕馭，這次舊造型被翻出，不僅勾起粉絲回憶，也證明了他「什麼髮型都能撐」的顏值實力。