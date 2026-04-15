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美國與伊朗戰爭爆發至今已一個半月，何時結束仍未確定，但美股歷經戰爭後整個三月的跌勢後，近期似乎有所回彈。美媒彭博指出，華爾街在經歷了最初的動盪之後，投資人已重回市場基本面，中東局勢已逐漸淡化。根據彭博報導，標普500指數自3月27日以來已上漲近10%，有望連續第三周上漲。同期，那斯達克100指數上漲約12%，連續10個交易日走升，創2021年以來最長連漲紀錄。隨著美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，美股一度經歷了長達五周的下跌，但現在中東不利局勢的影響逐漸淡化，許多交易員選擇繼續買入股票。投資研究公司BCA Research的首席美國投資分析師佩塔（Doug Peta）表示，「看起來股市，或者說整個金融市場，似乎並不太擔心荷姆茲海峽局勢」，他指出，股票已經開始隨著宏觀經濟風險的增加而同步波動，新的財報季意味著公司基本面比伊朗戰爭消息更有可能影響股價。全美互助保險公司（Nationwide）首席市場分析師海克特（Mark Hackett）表示，機構投資人是股市反彈背後的推力，在經歷了劇烈的拋售之後，市場注意力已重新轉向基本面，他認為基本面提供了支撐。隨著市場趨於穩定，他預計將回到年初類似的趨勢，贏家和輸家之間將出現明顯的分化，他點出在美股部分，國際股、小型股和價值股將表現強勁。彭博引述華爾街資深分析師雅德尼（Ed Yardeni）的報告指出，金融市場正在學習如何適應伊朗戰爭，這與俄烏衝突的情況類似。他認為，標普500指數已在3月30日觸底。美國和伊朗目前正就伊朗核計畫部分處在「討價還價」階段，BCA Research的分析師佩塔預計，雙方將在緩和局勢方面迅速取得進展。隨著和平談判的推進，衝突期間股票和債券所承擔的大部分風險溢價將被金融市場消化。彭博昨日報導亦提到，資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）和華爾街巨擘花旗集團（Citigroup）都上修美股評級至「加碼」；摩根大通分析師團隊則表示，「我們的基本情境假設仍是情勢升級的狀況不太可能無限持續下去，地緣政治所驅動的下跌，最後可望證明是買進機會」。