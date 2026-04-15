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TVBS新聞台近日裁員備受關注，資深主播吳安琪證實離開主播台，其他包括駐地記者、攝影團隊、工程技術也出現縮編，外界猜測是因為TVBS新聞要賣個好價錢；針對TVBS是否真的會易主、變成親綠媒體一事，前立委郭正亮直言，民進黨如果要用外圍的力量，把TVBS新聞吃掉，會引起很大的紛爭。市場盛傳TVBS新聞台有意以百億元出售，對此，郭正亮在《亮話天下》回應網友提問表示，目前傳出有幾家在出價，不過根據他的了解，目前檯面上傳出的中信跟富邦，應該都不是真的，他知道的是還有另外兩家想要買下TVBS，但價錢不會太少，其中有一家就是台鋼集團，也就是台灣鋼鐵。郭正亮指出，台灣鋼鐵的背景跟新潮流大老吳乃仁家族有點關係，所以新潮流的力量是否介入TVBS的收購案令人擔心，不過台鋼並不是一家很大的公司，有沒有足夠的財力收購TVBS要打個問號。郭正亮認為，TVBS變綠媒這件事沒有那麼容易，因為像TVBS新聞這麼大的電視台，民進黨如果要用外圍的力量把它吃掉，坦白講，會引起很大的紛爭。TVBS新聞自去年起陸續進行組織精簡人事作業，今年初再啟動一波人力調整，累計影響人數達上百人，外傳目的就是要在出售前讓財報數字好看，但TVBS總經理昨（14）日晚間發出內部信件，表示「公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃」。