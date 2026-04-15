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國民黨控遭情治單位監聽 吳崢：籲速報警

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國民黨主席鄭麗文才剛結束訪中行程，就爆出副主席兼秘書長李乾龍的坐車遭安裝追蹤器，放置的地方就在車後方向燈處。面對傳聞，李乾龍證實確有此事，黨中央也針對桌子、辦公室進行檢查。對此，文傳會主委尹乃菁表示，司空見慣，這也不是第一次，來源很難追查，但在訪中期間，國民黨的手機、訊息都被情治系統所監聽。尹乃菁指控賴政府的情治單位監聽國民黨，包含出訪的出入境、出訪行蹤、搭乘的航班、要在哪個機場進出全都被情治單向上通報。要不是國民黨空前團結，做好保密工作，早被這些側翼網軍來擾亂鄭麗文的訪中行程。尹乃菁表示，李乾龍寬厚，鄭麗文寬厚，覺得追蹤器司空見慣，來源也非常難查到底在哪？但國民黨要警告賴政府，如果從現在到未來大選期間，再有任何一位黨公職、候選人的車上被發現追蹤器，一定會出動我們的司法正義律師團，以「上窮碧落下黃泉」找到這個追蹤器到底是在哪裡、是哪個單位所下這麼糟糕的一種手段。「賴總統，等你卸任、失去這個保護傘後，我們一定也會追究到底，你就等著卸任以後天天到高檢署和法院去報到吧。」面對國民黨的指控，民進黨發言人吳崢表示，若有國民黨陳述的情況，這對李乾龍的隱私，或人身安全侵害非常大，「這是一個很嚴重的事件」，不曉得國民黨是否已跟警方報警，民進黨呼籲國民黨應該趕快來跟警方報案，甚至讓檢調調查。