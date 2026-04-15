PCB大廠臻鼎-KY與鑽針製造大廠尖點今（15）日同步發布重大訊息。尖點董事會決議發行國內第二次私募無擔保可轉換公司債，總面額上限達6億元，臻鼎隨即代子公司公告，將斥資不超過1.9億元認購此次尖點發行的私募債。

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根據臻鼎公告內容，此次私募案將由子公司臻鼎科技股份有限公司出面認購，預計交易數量不超過1900張，每張面額10萬元，認購總金額上限為1.9億元，臻鼎表示為「策略投資」。

尖點公告則指出，本次發行的第二次私募國內無擔保可轉債，募集資金將主要用於購置新廠，同時藉由資金挹注來緩解公司的營運資金調度壓力，改善整體的財務結構。

尖點15日進入處置至28日，改為每5分鐘進行撮合，股價終場下跌2.86%、收340元，成交量3730張。今年股價已經上漲78%，去年則大漲468%。3月營收4.73億元，月增14%、年增51%，創下單月歷史新高。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...