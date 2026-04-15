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台中大肚山野火何時能停？台中市議會今（15）日進行業務質詢，市議員張家銨抨擊指出，市府過去高調宣傳大肚山「防火林帶」政績，但實際執行成效與現實脫節。根據數據顯示，今年3月全市因雜草引起之火災高達兩百多件，這不只是草火，更是生態浩劫。大肚山的石虎、梅花鹿正因為頻繁的火災失去家園。她要求市府撤除表面功夫，公開相關規劃並提出跨局處的實質策略。張家銨指出，農業局自2022年起推動防火林帶，至今僅建置三條、面積約4.65公頃。面對大肚山廣闊的山地面積，目前的覆蓋比例極低，對整體火災風險的緩衝作用微乎其微。她直言，防火林帶方向正確，但不能只是為了政績點綴，更不能讓樹還沒長大，山就先燒光了。除了林帶建設，張家銨更提出「短期應變」之必要性。她建議市府應針對公墓周邊5至10公尺建立「環狀防火帶」，並加強高風險植栽清除，結合消防與民政系統建立熱點清冊。張家銨強調，大肚山不僅是台中重要的生活環境與景觀，更是石虎、梅花鹿及多種鳥類的重要棲地，頻繁火災已經構成實質生態的影響。她要求市府就過去三年大肚山火警件數、防火林帶建置進度與預算執行情形，儘速召開跨局處會議，將農業局、民政局、消防局及相關單位納入，提出短中長期行動計畫。