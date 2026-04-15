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舊金山巨人隊於今（15）日客場挑戰辛辛那提紅人隊，雖然先發投手雷（Robbie Ray）主投5局僅被敲出2支安打，卻苦於皆為陽春全壘打而失掉2分。巨人打線整場受制於紅人先發投手辛格（Brady Singer）的壓制，僅憑藉亞當斯（Willy Adames）在五局上的陽春砲追回1分，終場以1-2遺憾落敗，苦吞近期得分低迷下的敗仗。本場比賽巨人隊先發投手雷展現強大壓制力，直到三局下才被敲出全壘打，中斷了連續12局無失分的優異紀錄。然而，儘管雷全場僅讓紅人隊擊出兩支安打並送出6次三振，但這兩安皆重傷害，導致他在缺乏火力支援的情況下，投滿5局仍無奈吞下本季第二敗。巨人隊整體打線在辛格的封鎖下難以串連，雖然全場擊出7支安打，但除了亞當斯的全壘打外，其餘攻勢皆未能轉化為得分。目前巨人隊在全場得分3分以下的比賽中，戰績為1勝10敗，顯示出得分效率不足已成為球隊當前的最大困境，急需在接下來的系列賽中尋求突破。擔任先發第六棒右外野手的李政厚，在今日比賽中展現出色的擊球技巧，4打數擊出2安打，成功將賽季打擊率從 .185 重新拉回二成大關至 .207，成為今日巨人打線中少數的亮點之一。回顧李政厚近期的表現，他在最近 5 場比賽中已有 3 場繳出單場雙安的成績，顯示開季初期的低潮已逐漸緩解。特別是在11日對陣金鶯的比賽中，他敲出了飛行距離 360 英尺的賽季首轟，近7場比賽打擊率更是來到.280的水準。隨著擊球品質日趨穩定，李政厚已逐漸找回在打擊區的侵略性與節奏。