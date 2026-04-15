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▲國企系輔導學生參與全國性跨境電商實務競賽培養未來商務人才。（圖／嶺東提供）

▲企管系中科人才培育計畫協助學生進入鐿鈦科技股份有限公司實習並留任。（圖／嶺東提供）

▲行銷系辦理多場實習廠商說明會協助學生媒合實習工作。（圖／嶺東提供）

產業快速轉型與數位浪潮雙重衝擊下，如何培育具備跨域整合能力、能即時上場的商管人才，已成高教重要課題。嶺東科技大學商管學院以「跨域培育 × 產業鏈結」為核心，整合教學、實作與就業資源，打造從入學到就業無縫接軌的人才培育模式，全面提升學生職場即戰力。嶺東科大商管學院涵蓋企業管理、國際企業、行銷與流通管理、財務金融及會計資訊等系所，並設有EMBA在職專班，建構完整培育體系。校長陳仁龍表示，學校積極與企業合作，推動從技高、科大到就業的縱向培育模式，導入企業實務、證照輔導與專案訓練，讓學生在學期間即對接職場需求。副校長兼商管學院院長魏清圳指出，學校位處中台灣產業核心，緊密連結工業區、精密機械與科技園區資源，強化產學合作動能，讓學生得以提早接軌產業脈動。所以，在教學上，學院以「智慧商管」為發展主軸，導入BID（Business、Intelligence、Design）跨域整合模式，結合商業管理、人工智慧與設計思維。其次，透過跨院師資整合，將AI與資訊專業導入商管課程，發展智慧金融、智慧零售與跨境電商等實務教學，讓學生在情境操作中培養數據分析、營運決策與數位轉型能力。魏清圳說，企業管理系積極爭取中科人才培育與就業學程計畫，提供學生進入優質企業實習機會；行銷與流通管理系獲2025年《Cheers》評選為全國最具實習資源校系之一，提升學生與產業接軌能力；國際企業系透過競賽培育實戰力，榮獲全國大專院校B2B跨境電商暨AI創新提案競賽第一名，展現新興商務競爭優勢。在專業養成部份，會計資訊系校友通過專技高考取得會計師資格，展現紮實培育成果，也突顯財金與會資領域的專業實力。魏清圳強調，商管教育不僅傳授知識，更重視培養學生洞察問題與提出解方的能力，讓學生畢業即能銜接職場。嶺東科大商管學院透過跨域整合與產業鏈結，逐步形塑新世代商管人才培育典範，讓學生不僅學得會，更能立即上場、創造價值，成為產業真正需要的人才。