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▲台灣器官捐贈來源有限，但等待移植者人數相當多。（圖／台大醫院提供）

一名年僅12歲許小弟罹患罕見疾病合併先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症(又稱Caroli disease)，合併肝纖維化及脾臟腫大，同時也罹患自體隱性多囊性腎臟病，肝腎功能可說一出生就罷工。經過父母捐肝、腎後，透過台大醫院團隊治療，完成高難度兒童活體器官移植案例。台大醫院今（15）日召開「成功完成全台罕見兒童一年內『父母接力』肝腎活體移植，跨科整合醫療展現重症兒童治療新里程碑」記者會。會中個案許小弟及父母皆到場參與。媽媽提到，許小弟4個月大在台大醫院確診後，夫妻倆已經做好準備，自願捐贈肝腎，為了孩子，願意盡力彌補。許小弟媽媽透露，這10年來夫妻倆努力減肥，像是65公斤減重到55公斤等；而先生是因為肝臟有基因缺陷，因此由她捐出肝、先生捐腎給孩子。台大醫院於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，為國內器官移植醫療奠定重要基礎。迄今腎臟移植累計案例已超過1,500例，為全國最多。根據衛福部統計資料，台大醫院腎臟移植術後10年存活率達85%，高於全國平均77%，整體表現居全國領先地位。台大醫院外科部醫師李志元說，台灣器官捐贈來源有限，但等待移植者人數相當多，腎臟有8000多人、肝臟則有936人，呼籲社會大眾可持續支持、推廣大愛器官捐贈。