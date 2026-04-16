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麥當勞耀西之亂！開賣即秒殺 瑪利歐公仔再掀排隊潮

▲麥當勞瑪利歐公仔第三波，4月15日10:30起壓軸開賣：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可。（圖／記者蕭涵云攝）

耀西才開賣！麥當勞瑪利歐公仔全套飆3980元網路炒價 一排角色成交

一周4款公仔的開價從1388元、1588元一路飆升，來到兩周8款3888元。

今耀西開賣第一天，中午記者就發現已有賣家開出賣場，全套12款「網路炒價飆出3980元」

麥當勞耀西之亂各地上演！聯名《超級瑪利歐銀河電影版》第三波壓軸開賣，粉絲見證排隊人潮比前兩周踴躍，海巡社群平台Threads，發現不少門市幾乎開賣即秒殺，有粉絲下班才能衝、買到最後一個差點哭出來。《NOWNEWS今日新聞》記者查詢蝦皮購物網路平台，發現耀西開賣第一天已有轉售賣場全套12款「網路炒價飆出3980元」；有賣家銷售紀錄一排角色成交，單款售價在199元～599元不等。麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔中超人氣的耀西，昨（15）日開賣果然引爆各地搶購潮，一早大熱天騎樓下排隊的人潮包圍餐廳，門市內也滿滿都是等候餐點及領取公仔的消費者。；不少粉絲口耳相傳，跑了兩三間才買到；許多人還沒到中午就已經狂問「還有哪裡買得到」，有家長無奈表示太大意了，「怕兒子放學哭爆」，求分享還有貨的門市在哪。開賣第一天晚間，粉絲分享下班才能衝到麥當勞購買，拿到最後一個差點哭出來；Threads更是一堆撲空的網友，希望能夠互相交換、或求多買的人可以轉賣。《NOWNEWS今日新聞》記者持續留意蝦皮購物網路平台轉賣價格，一路從麥當勞瑪利歐公仔4月開賣首週開始觀察，；還有賣家的銷售紀錄上看得到一排角色成交，單款售價在199元～599元不等。不少鐵粉直言，耀西公仔的數量可能撐不到第二天，打算今天還要奮戰的民眾，只能多撥打幾通電話詢問門市，再拚速度衝到現場搶購看看了。