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▲IU因長期失眠，而想到小時候躺在奶奶膝蓋，被奶奶哄睡的童年回憶，進而創作出〈膝蓋〉這首歌。（圖／IU IG@dlwlrma）

Hebe（田馥甄）日前透露自己長期受到失眠困擾，引發外界熱議。但其實飽受失眠困擾的藝人不只她，韓星IU也曾坦承從20歲以後，就沒有睡過好覺，甚至還因此創作出催淚名曲〈膝蓋〉，她還表示希望這首歌可以成為自己「人生中最重要的代表曲」。IU在2008年、15歲的年紀就踏入演藝圈，但在20歲逐漸成名後，她因工作壓力大、職業特性，導致心境長期處於防備狀態，造成警覺性高而無法放鬆入睡，進而嚴重失眠。雖然長期失眠讓IU非常疲累，但她也因此創作出了催淚神曲〈膝蓋〉。〈膝蓋〉這首歌是IU在2015年收錄於專輯《CHAT-SHIRE》中的自創曲，由IU親自作詞作曲。而這首歌的創作靈感也非常令人鼻酸，IU因長期受到失眠困擾後，回想起小時候躺在奶奶膝蓋上，奶奶撫摸她頭髮、安撫她入睡的畫面。這首歌不強調任何唱功，僅用鋼琴、吉他配樂，淡然地唱出那段童年回憶。由於〈膝蓋〉歌詞中，充滿了IU與奶奶深厚的感情、以及當時滿滿的安全感與平靜，她表示每次唱這首歌時都會哽咽，甚至必須閉著眼睛才能完成演唱。而在2021年參加節目《有名歌手戰》時，IU也坦言希望這首歌成為自己「人生中最重要的代表曲」。而為了擊退失眠，IU也自創了「1分鐘入眠法」與「閉眼放鬆儀式」，她親自透露秘訣，先平躺在床上後閉上眼睛，在腦海中想像一個特定的、平靜的圖像或畫面，例如一片海或雲朵，像拍電影一樣，從不同角度慢慢觀察這個畫面。IU表示透過專注於這個想像，能讓大腦停止思考繁雜的事物，幫助快速入眠。這個方法也被精神科醫生認證，認為這類似於一種「冥想」或「意象引導」的放鬆技巧，適合長期高壓人士嘗試。