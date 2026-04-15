我是廣告 請繼續往下閱讀

▲生於1994年的安賽龍，本名為維克托·阿薩爾森(Viktor Axelsen)。（圖／香港羽球協會提供）

▲安賽龍的打法完美結合了歐洲選手的身體素質與亞洲選手的細膩技術。（圖／翻攝自BWF官網）

▲憑藉身高與長臂展，安賽龍的防守範圍極大。更難得的是，他的步法十分靈活，不會因為身材高大而顯得笨重。（圖／美聯社／達志影像）

丹麥羽球男單名將安賽龍（Viktor Axelsen）近日震撼發布中文版退役聲明，正式告別羽壇。這位兩屆奧運金牌得主，生涯世界排名打到世界第一，也拿過世錦賽冠軍，是少數能夠完成「與求大滿貫」得主。由於嚴重背傷，他最終選擇在4月15日宣布退役，在社群網站他字裡行間充滿無奈，他坦言：「接受這個現實對我來說無比艱難，但我的身體發出了最後的信號，它已無法支撐我繼續征戰。」事實上，去年7月份安賽龍在接受採訪時，仍強烈表達延續球員生涯的渴望：「我相信自己可以回到以前的水平，但是要一步一步去走。我希望可以從現在開始加大訓練量。因為我還是想再多參加一屆奧運會。」然而，難以重回巔峰的身體狀況，最終還是給他的洛杉磯奧運夢想強行畫下了休止符。回顧這位傳奇球星的職業生涯，究竟「安賽龍是誰」？為何他的退役會讓全球無數球迷感到惋惜？生於1994年的安賽龍，本名為維克托·阿薩爾森(Viktor Axelsen)，是當今世界羽壇最具統治力的男單選手，曾長時間佔據世界排名第一的寶座。除了卓越的球技，他最為華人球迷津津樂道的便是精通流利的中文。他在哥本哈根學習中文時，請老師幫忙取了「安賽龍」這個深具意義的名字：「安」取自其姓氏Axelsen的發音；「賽」代表他對羽球比賽的熱愛與強烈的求勝心；「龍」則在中華文化中象徵力量與王者風範，期許自己能在羽壇稱霸。這個名字與他語言天賦的結合，讓他能直接與廣大華語圈媒體及球迷互動，成為羽球界最具國際影響力與親和力的球星。安賽龍幾乎囊括了羽球界所有最高級別的賽事冠軍，達成了羽壇男單難以企及的「大滿貫」成就，他在2024巴黎奧運勇奪男單金牌完成二連霸，此前亦斬獲2020東京奧運男單金牌與2016里約奧運男單銅牌。另外，安賽龍分別於2017年與2022年於世界羽球錦標賽兩度摘下男單金牌，2016年他成功帶領丹麥隊奪得隊史湯姆斯盃首座男子羽球團體賽冠軍。他還在生涯奪得數十座頂級巡迴賽冠軍，包含多次全英公開賽(All England Open)及年終總決賽(BWF World Tour Finals)冠軍，2022年更創下驚人的39連勝史詩級紀錄。安賽龍拿過數十座頂級巡迴賽冠軍，包含多次全英公開賽(All England Open)冠軍以及年終總決賽(BWF World Tour Finals)冠軍。他更曾在2022年創下驚人的39連勝紀錄。安賽龍的打法完美結合了歐洲選手的身體素質與亞洲選手的細膩技術。高達194公分的身高讓他擁有極高的擊球點與極具破壞力的尖銳重殺；同時，憑藉長臂展與出奇靈活的步法，他的防守覆蓋面積極廣。有別於早期歐洲選手依賴力量，安賽龍具備穩定的控網與突擊能力，擅長以精準的四方球拉吊調動對手並伺機一擊必殺。在外界評價中，安賽龍被普遍公認為繼林丹和李宗偉之後的「新一代大魔王」。在兩代名將退役後，他成功建立了專屬於自己的「安賽龍時代」。球界對他最高的讚譽莫過於「極度的職業自律」，他以科學化訓練和嚴格的飲食控管著稱，甚至為了最佳訓練環境舉家搬到杜拜，只為維持巔峰競技狀態。如今，這位一代傳奇因為身體因素不得不放下球拍。正如安賽龍在退役聲明中所寫下的註腳：「對我而言，羽毛球從來都不只是一份職業，它就是我的生命。為了這項運動，我已竭盡所能，無愧於心。」他的離去，也象徵著羽壇一個輝煌時代的落幕。安賽龍的打法結合了歐洲選手的身體素質與亞洲選手的細膩技術，身高194公分讓他擁有極高的擊球點，他的下壓殺球角度非常尖銳且力量極大，是他在場上最具威脅性的得分武器。憑藉身高與長臂展，他的防守範圍極大。更難得的是，他的步法十分靈活，不會因為身材高大而顯得笨重，能快速救回對手的險球。不同於早期歐洲選手較依賴力量，安賽龍的網前技術非常細膩。他擅長透過精準的四方球拉吊調動對手，一旦對手回球質量下降，他便會迅速起跳突擊。