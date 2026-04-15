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國民黨副主席兼秘書長李乾龍被爆其坐車被安裝追蹤器，文傳會主委尹乃菁表示，要正告賴清德政府，若再有發現一樣情事，一定會出動司法正義律師團追查。對此，民進黨發言人吳崢今（15）日呼籲，國民黨盡快跟警方報警，甚至讓檢調調查。李乾龍被爆其坐車被安裝追蹤器，尹乃菁表示，國民黨要警告賴政府，如果從現在到未來大選期間，再有任何一位黨公職、候選人的車上被發現追蹤器，一定會出動司法正義律師團。對此，吳崢受訪時表示，聽到這個消息他覺得很震驚，若有國民黨陳述的情況，這對李乾龍的隱私，或人身安全侵害非常大，「這是一個很嚴重的事件」，不曉得國民黨是否已跟警方報警，民進黨呼籲國民黨應該趕快來跟警方報案，甚至讓檢調調查。吳崢提到，尹乃菁稱這是否為民進黨政府的情治系統在監控，但這是非常明顯用提問來包裝的抹黑，國民黨掌握什麼樣的證據嗎？怎麼可以任意指控？除非他們拿出證據，歡迎來提出，否則不該任意把嚴重事件，去做成一個政治消費的材料，對政府抹黑、潑髒水。吳崢說，若此事為真，是很嚴重的事件，不曉得大家還有沒有印象，但其實之前，過去立法院長韓國瑜也曾經聲稱，其座車被民進黨政府監控，但當時那起事件好像就不了了之、烏龍一場，不希望這次又發生類似事件，不論是站在釐清真相，或者是希望李乾龍其人身安全跟隱私得到保障，都呼籲國民黨應立刻來報案，讓警方、檢調釐清這起事件的真相。