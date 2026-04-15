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▲德誼數位正式進駐台中新地標漢神洲際購物廣場。（圖／官方提供）

漢神洲際門市獨家優惠1元帶走AirPods 4

全台同慶iPhone換電池現省1000元

Apple首款平價筆電「MacBook Neo」開放預約

▲為了歡慶新門市開幕，德誼即日起到4月30日，全台門市同步推出iPhone原廠電池更換現折1000元。(圖／取自官網)

上週風光開幕的台中漢神洲際百貨，近日「德誼數位」正式進駐，成為北屯區首家門市，為了歡慶新店開幕，德誼數位祭出超狂門市限定優惠，即日起至4月30日，消費者購買M5 MacBook Pro，就能用「1元」直接帶走AirPods 4耳機，此外，全台門市也同步推出iPhone原廠電池更換現折1000元，同時Apple首款平價筆電「MacBook Neo」也持續開放。德誼數位台中漢神洲際門市即日起至4月30日推出多項獨家好康，活動期間內購買M5 MacBook Pro 512GB即享1元加購AirPods 4的資格。購買iPhone Air則贈送配件大禮包，最高還可再享2500元折扣。Apple Watch S11 46mm可直接免費把MAGEASY錶殼錶帶組合帶回家。不僅Apple產品有優惠，周邊也同步祭出折扣，像是亞果元素Mag3 Ultra充電座與Anker A1637行動電源「限量買一送一」。無法前往台中的果粉也別失望，德誼數位全台門市好康同步開跑，即日起至4月30日，只要於活動期間預約iPhone電池更換服務，iPhone 11至iPhone 16全系列更換原廠電池費用全面調降1000元。折扣後，iPhone 11至iPhone 13全系列1990元，iPhone 14、15全系列及16／16 Plus為2390元，而iPhone 16 Pro系列則是3190元。備受矚目的Apple全新平價入門筆電「MacBook Neo」即日起也在全台德誼數位門市全面開放預約。搭載A18 Pro晶片，擁有6核心CPU與5核心GPU，配備8GB統一記憶體與最高512GB SSD儲存空間。共推出銀色、胭粉色、青橘黃色與靛青色等四色，建議售價只要19900元起，教育方案還可以再省3000元。