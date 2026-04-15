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立法院長韓國瑜今（15）日下午召集協商總預算和軍購特別條例，國防部長顧立雄會前受訪時強調，涉及國防部700多億的預算不能動支，將影響戰力，軍購條例的部分，任何減項減量都會影響戰力形成。至於民眾黨團針對軍購仍堅持編列警察、軍人加薪預算，否則將採用「附帶決議」、不掛帳方式處理，顧立雄說，基於行政一體，靜待釋憲結果。立法院長韓國瑜今天下午3時30分召開黨團協商，討論115年度中央政府總預算和軍購特別條例。顧立雄會前重申，籲請總預算盡量通過。 這也涉及到國防部，相關預算不能通過，會影響 700 多億的預算不能夠動支，也會影響到戰力。針對軍購特別條例，顧立雄也呼籲，國防部特別預算條例經過長時間綿密規劃，根據整體需求提出一個具有系統性跟全面性的提升戰力需求的規劃。 所以還是籲請全體朝野能夠來支持行政院的版本，那任何的減項減量，都會影響到戰力形成。針對民眾黨團上午表態，堅持應該依法編列警察、軍人加薪等三讀法案預算，若仍不願編列，民眾黨團將提出「附帶決議」，或是在審預算時先暫不掛帳，呼籲行政院依法編列，不要玩弄憲法。顧立雄則說，基於行政一體的原則，行政院已經有說明了，也已經提出釋憲。 那會靜待釋憲的結果。那這個部分就是依照行政院的指導來辦理。