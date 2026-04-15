效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙開季以來連2戰繳出優質先發，拿下1勝1敗，防禦率僅0.69，好表現也引起韓國媒體的關注。《朝鮮體育》指出，台灣出身投手已經不僅僅是踏入日職舞台，更在各隊扮演核心角色，韓媒同時也感嘆，過去宣銅烈、林昌勇、吳昇桓頂尖韓職投手在日職活躍，如今卻消聲匿跡，形成鮮明對比。
徐若熙日職連2場繳優質先發 引起韓國媒體注意
徐若熙4月8日對埼玉西武獅隊先發主投7局失1分，自初登板、初先發以來連續2場繳出優質先發，合計13局僅失1分，防禦率0.69。徐若熙開季優異的表現也吸引韓國媒體的注意，韓媒《朝鮮體育》以「連在亞州最強日本也吃得開的台灣投手，韓國投手卻全滅」為題進行報導。
韓媒指出，近年來台灣出身的投手已不僅僅是踏入日職舞台，更在各隊扮演核心角色，如古林睿煬、孫易磊、宋家豪等投手，從先發到牛棚皆有亮眼表現。
台灣投手戰力出色 韓媒感嘆：「韓國投手全滅」
韓媒感嘆，過去宣銅烈、林昌勇、吳昇桓等韓職頂尖投手在日本表現活躍，如今卻銷聲匿跡的情況形成鮮明對比，「近期台灣棒球因出色的投手戰力受到關注，反觀韓國因未能發掘次世代投手，而在國際賽場陷入苦戰，兩者現狀高下立判。」
徐若熙2019年中職選秀首輪加入龍隊，生涯一軍出賽64場，共投305局，戰績16勝18敗，防禦率2.42，去年季末徐若熙行使海外球員資格，與軟銀隊簽下了一份為期3年、總額15億日圓（約新台幣5億）的合約。一軍初先發對樂天隊主投6局無失分拿下生涯首勝，第2戰對決西武隊，主投7局失1分，但未獲打線奧援，最終吞下敗投。
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徐若熙4月8日對埼玉西武獅隊先發主投7局失1分，自初登板、初先發以來連續2場繳出優質先發，合計13局僅失1分，防禦率0.69。徐若熙開季優異的表現也吸引韓國媒體的注意，韓媒《朝鮮體育》以「連在亞州最強日本也吃得開的台灣投手，韓國投手卻全滅」為題進行報導。
韓媒指出，近年來台灣出身的投手已不僅僅是踏入日職舞台，更在各隊扮演核心角色，如古林睿煬、孫易磊、宋家豪等投手，從先發到牛棚皆有亮眼表現。
台灣投手戰力出色 韓媒感嘆：「韓國投手全滅」
韓媒感嘆，過去宣銅烈、林昌勇、吳昇桓等韓職頂尖投手在日本表現活躍，如今卻銷聲匿跡的情況形成鮮明對比，「近期台灣棒球因出色的投手戰力受到關注，反觀韓國因未能發掘次世代投手，而在國際賽場陷入苦戰，兩者現狀高下立判。」
徐若熙2019年中職選秀首輪加入龍隊，生涯一軍出賽64場，共投305局，戰績16勝18敗，防禦率2.42，去年季末徐若熙行使海外球員資格，與軟銀隊簽下了一份為期3年、總額15億日圓（約新台幣5億）的合約。一軍初先發對樂天隊主投6局無失分拿下生涯首勝，第2戰對決西武隊，主投7局失1分，但未獲打線奧援，最終吞下敗投。