美國最高法院今年2月裁定美國總統川普（Donald Trump）援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收全球性關稅違法，川普政府計劃於20日啟動全新的退稅系統，退還總計1660億美元（約台幣5.4兆元）的關稅稅款。不過，貿易商先別開心得太早，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）14日表示，根據川普政府正在進行的301調查，預計7月初關稅稅率就會回到原本的水準。
根據《彭博》報導，貝森特14日於華盛頓參加《華爾街日報》舉辦的活動，在談話中指出川普政府根據《貿易法》第301條課徵關稅的權限已經在法庭上獲得驗證，因此企業經營者可以開始據此進行資本支出的相關規劃與決策。貝森特估計，7月初時關稅稅率將回到原本的水準。
在最高法院認定對等關稅違法後，川普政府隨即依據《貿易法》第122條，對全球各國統一課徵10％關稅，並啟動了多項《貿易法》301條款調查，這些調查將可在未來數個月內替新的關稅措施提供課徵基礎。
美國政府今年3月宣布針對中國、歐盟、台灣等16個國家的「產能過剩」問題，根據《貿易法》第301條啟動調查；之後又針對「強迫勞動」問題，對包括台灣在內的全球60個國家進行301調查。
貝森特樂觀看待美國經濟
貝森特表示，雖然存在伊朗戰爭這項變數，目前美國經濟仍處於穩健狀態，「我認為今年的經濟成長率有很大機會達到3％，甚至能輕鬆超過3.5％」。
貝森特認為核心通膨率持續放緩是個良好的跡象，並強調美國聯準會應該降息，「如果聯準會想要等到數據更加明確再行動，我也可以理解，但在那種情況下，利率應該要進一步更大幅下降」。
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在最高法院認定對等關稅違法後，川普政府隨即依據《貿易法》第122條，對全球各國統一課徵10％關稅，並啟動了多項《貿易法》301條款調查，這些調查將可在未來數個月內替新的關稅措施提供課徵基礎。
美國政府今年3月宣布針對中國、歐盟、台灣等16個國家的「產能過剩」問題，根據《貿易法》第301條啟動調查；之後又針對「強迫勞動」問題，對包括台灣在內的全球60個國家進行301調查。
貝森特樂觀看待美國經濟
貝森特表示，雖然存在伊朗戰爭這項變數，目前美國經濟仍處於穩健狀態，「我認為今年的經濟成長率有很大機會達到3％，甚至能輕鬆超過3.5％」。
貝森特認為核心通膨率持續放緩是個良好的跡象，並強調美國聯準會應該降息，「如果聯準會想要等到數據更加明確再行動，我也可以理解，但在那種情況下，利率應該要進一步更大幅下降」。