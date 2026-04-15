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韓國先前電子入境卡因將台灣標示為「中國台灣」，引發我外交部抗議、要求限期修正，韓國外交部已在10日刪除爭議欄位。對此，中國外交部回應，台灣是中國的一部分，標注為「中國台灣」理所當然。希望韓國政府充分認識到台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，希望韓方堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則。韓國電子入境卡先前在「出發地」與「下一目的地」欄位中，將台灣標示為「中國台灣」，在我外交部抗議並祭出反制措施後，韓方已經在本月10日正式改版，將兩個有爭議的欄位刪除，統一紙本入境卡與電子入境卡的格式，增進台灣遊客的便利性。中國外交部今召開例行記者會，有記者提問，韓國外交部發言人表示，韓國政府通過1992年韓中建交聯合聲明及期間韓中共同聲明，持續確認了尊重只有一個中國，臺灣是中國的一部分的中方立場，強調尊重這樣的一個中國的立場沒有改變。此次電子入境書相關措施只是為了增進訪問國便利，簡化出入境管理系統，統一紙質電子入境書格式的行政和技術措施，中方有何評論。外交部發言人郭嘉昆表示，我願重申，中韓建交聯合公報明確規定，大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。李在明總統今年年初接受中國媒體專訪以及對中國進行國事訪問時，都明確表示尊重一個中國的立場。郭嘉昆表示，台灣是中國的一部分，標注為「中國台灣」理所當然。中方在台灣問題上的立場是明確的、一貫的。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中國與包括韓國在內的世界各國和有關組織建立和發展關係的政治基礎。我們希望韓國政府充分認識到台灣問題事關14億多中國人民的民族感情，堅持中韓建交聯合公報有關精神，恪守一個中國原則，抵制、反對任何形式的台獨，同中方一道以實際行動推動中韓關係健康穩定發展。