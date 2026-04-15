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▲日本男童安達結希失蹤時間線。（圖／NOWNEWS國際中心製作）

日本京都南丹市一名失蹤多日的11歲男童13日在山區被發現遺體，經司法解剖後，14日晚間確認身份。警方目前判定死因不詳，研判於上個月下旬左右死亡。警方認為其可能捲入刑事案件，正展開調查。綜合日媒報導，失蹤的安達結希是一名就讀小學五年級的11歲男童，母親在去年12月在婚後，安達結希便與外婆同住，母親與繼父在別的住所居住。據悉，安達結希原定要在3月24日到台灣旅行，沒想到旅行前一天就傳出了失蹤消息。3月23日早上，由父親送至距離住家9公里外的小學校區，約莫於上午8點下車，但安達結希並沒有進入學校裡面，校區周圍的監視器也沒有拍到他的身影，附近也沒有學童有看見安達結希的身影。上午8點半時，學校確認安達結希缺席，並在11點50分左右聯絡家長，家長到校後便向警察報案，消防局與警方開始展開搜索。在安達結希失蹤的第6天、3月29日時，安達結希繼父的弟弟在山中發現了其上學用的黃色書包。隨後在4月12日時，又在距離學校6公里的山中發現了疑似其鞋子的物品。隔日、4月13日下午5點前，警方在南丹市園部町的山林中發現了一具疑似孩童的遺體。遺體呈仰臥狀倒在地上，身上沒有穿鞋，但穿著襪子。南丹市內曾張貼呼籲提供資訊的傳單，上面印有安達結希的照片與當時的穿著。13日發現的遺體身穿深藍色刷毛外衣，內搭印有「84」數字的運動衫。經法醫相驗後，警方14日證實該遺體即為安達結希。經過初步解剖後，推估安達結希死亡時間在3月下旬左右，身上沒有明顯刀傷或其他傷痕，所穿衣服無大片撕裂或嚴重損傷，確切死因尚待釐清。雖然警方認為遺體已死亡相當一段時間，但附近一名男性居民表示，在遺體被發現的兩天前（11 日）曾前往該處採集山菜。警方表示，遺體在山林中被發現時，並沒有被落葉或枯草覆蓋等刻意隱藏的痕跡；然而，該處地點對於一名沒穿鞋的孩子來說，是不太可能獨自誤闖的不自然場所，因此警方懷疑其捲入案件，正以此方向進行偵辦。