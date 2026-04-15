我是廣告 請繼續往下閱讀

▲卓榮泰提到這些年政府挹注台電預算都受阻，坦言「政府在解決台電財務困難的這項上面，我的努力還不夠。」（圖／記者鍾泓良攝影）

台電今年滿80週年，今（15）日「台灣電力工會五一勞動節模範勞工表揚大會」，行政院長卓榮泰致詞表示，在提倡「電力就是國力」的時候，今天是在為「台灣國力工會」祝賀，也提到這些年政府挹注台電預算都受阻，坦言「政府在解決台電財務困難的這項上面，我的努力還不夠」，期盼政府能極健全台電財務。台電工會理事長吳有彬表示，面對近期中東地區美伊戰爭引發全球能源危機，感謝政府作為台電最強大的後盾，在能源短缺、燃料成本高漲下可以穩定供電，提及台電員工都努力付出，支撐台灣每條大街小巷燈火，並指卓榮泰多次在公開場合為吸收燃料成本的中油說聲謝謝，也希望可以感謝一下台電。緊接著致詞的卓榮泰表示，自己發自內心要感謝台電，尤其近期大家都提到「電力就是國力」，所以認為今天是「台灣國力工會」在辦喜事，表示台電就事當災害來臨時，勇往直前到災難現場的英雄。他也提到，去年台灣有許多風災，自己最印象深刻照片就是一排台電同仁坐在路邊吃便當，更說台電在2032年前將會有更多電廠興建完成，也為了讓國人更安心，已經重啟核能再運轉計畫，相信能夠讓國人以及產業未來有多一種選擇，少一分顧慮。而卓榮泰話鋒一轉，台電長期背負國家重要使命，包括發展多元綠能、儲能及深度節能，而且電價不能隨著成本的計算合理調整，「但是政府在解決台電財務困難的這項上面，我的努力還不夠」，好幾次都希望國會可以通過政府所編列經費來挹注台電，但是如今預算卻沒有辦法通過，未來政府還是要積極健全台電財務。經濟部長龔明鑫致詞則說，自己在模範勞工特刊寫上「櫛風沐雨復電網，晝夜不息保民生」勉勵台電辛苦的同仁，更說了兩次覺得自己寫得最好。他也感嘆，電力即是算力、國力，當大家都在反映需要更多電力時，卻對於電力設施沒有給予相同支持，認為電廠、電網是嫌惡設施，也辛苦台電頻繁與社會細心溝通。台電董事長曾文生表示，台電這幾年一直在破紀錄，台灣有8個主要火力電廠，現在有6個火力電廠正在進行工程、蓋機組，同時也有針對核電機組進行自我安全檢查，而這次邀請卓榮泰院長來頒獎，也是打破到過去的紀錄。他強調，台電人「任勞」是基本款，但台電一出門，都要先接受很多的批評指教，甚至是對台電的不滿意，「但是我們盡我們最大的努力，在最後盡量做到讓客戶滿意，讓我們的國人滿意。」