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被動元件龍頭大廠國巨今（15）日法說會，公布2026年第一季財報，成績亮眼，稅後淨利衝上80.01億元，較季增18.5%，年增44.7%，單季每股稅後盈餘（EPS）達3.9元。國巨首季合併營收達381.66億元，季增6.1%，年增22.7%，而若以美元換算，單季營收季增4.2%，年增達27.6%。除了營收與淨利大躍進，國巨在獲利指標上更呈現「三率三升」。第一季毛利達145.42億元，季增8.4%、年增31.2%，帶動毛利率攀升至38.1%，季增0.8個百分點、年增2.5個百分點。營業利益到96.13億元，季增10.1%、年增48.7%，推升營業利益率達25.2%，季增0.9個百分點，年增4.4個百分點。此外，業外收益也為整體獲利大進補，單季非營業項目淨收入為7.12億元，主要受惠於3.03億元的淨利息收入以及1.85億元的匯兌收益挹注。針對第一季營運的強勁成長，國巨指出，最主要的驅動力來自於AI相關應用需求的熱烈拉貨動能，同時標準品與特殊品也維持著穩定成長的步伐。面對近期全球原物料價格持續上升的壓力，經營團隊強調，將會透過進一步提升內部營運效能，並適當反映成本來積極因應。國巨表示，雖然全球地緣政治上的重大不確定性依然存在，但目前客戶庫存已全面達到健康水平。法說會前夕，國巨股價大幅走揚，15日上漲3.21%，收322元。國巨去年8月25日完成股票拆分，每股面額由10元變更為2.5元，拆分之前，2018年7月國巨歷史天價為1310元，若以今日股價高點332元粗略換算約為拆分前的1328元，代表股價正式突破前高，創下新的紀錄。