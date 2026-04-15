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康和證券攜手台灣數位資產暨開放科技協會等產業界，於今（15）日共同舉辦「2026 AI產業論壇」，康和證券認為，AI將具備自主完成閉環任務的能力；硬體端由「實體AI」接棒，預期自動駕駛與人形機器人正加速邁向商業化量產，未來人形機器人的產業規模甚至有望超越現今全球GDP總量。商總科技與數位應用委員會主任劉先覺、台灣數位資產暨開放科技協會發起人暨常務理事蔣光澤等重量級貴賓今日皆出席論壇，深度剖析AI產業從基礎設施到前沿應用的最新發展。康和證券指出，AI發展已正式從「生成式AI」邁入「代理型AI（Agentic AI）」與「實體AI（Physical AI）」的全新階段，未來的資本市場機遇，將緊密圍繞硬體基礎建設的「四力協同」，以及結合太空與虛擬經濟的跨界創新。針對硬體發展，康和證券強調，隨著AI晶片功耗與算力呈幾何級數飆升（如新一代Rubin架構功耗突破2000W），單一技術已無法滿足龐大需求，產業正式進入「極限協同設計」時代，「算力、電力、運力、存力」四大稀缺資源將成為市場焦點。在算力與存力方面，受惠於先進封裝（CoWoS-L）與晶片尺寸放大，加上AI Agent對短期記憶（KV Cache）的需求暴增，將持續驅動先進製程與HBM4及高容量記憶體的強勁需求。而電力與運力更是未來最大的發展瓶頸與商機所在；為解決龐大的能耗與傳輸延遲，高壓直流供電（HVDC）、垂直供電（VPD）、液冷散熱，以及突破銅線傳輸極限的共同封裝光學（CPO）與矽光子技術，將迎來爆發性成長。在AI應用與前沿商機方面，康和證券勾勒出AI跨界融合的宏大藍圖。軟體端正迎來「AI Agent（AI代理）時代」，AI將具備自主完成閉環任務的能力；硬體端則由「實體AI」接棒，自動駕駛與人形機器人正加速邁向商業化量產，未來人形機器人的產業規模甚至有望超越現今全球GDP總量。此外，論壇更點出「太空經濟與軌道數據中心」及「AI與Crypto的完美結合」兩大極具爆發力的跨界趨勢。隨著SpaceX預期於2026年迎來IPO及NASA重返月球計畫推進，為解決地球上的能源與散熱瓶頸，「太空數據中心」已不再是科幻情節，結合衛星通訊的太空產業將成為AI發展的新腹地。和鼎創投副董事長暨總經理劉奕成則指出，AI也將慢慢改變FinTech（金融科技）的樣貌，傳統金融核心價值是在體系化金融制度中服務既有客戶，而潛在客戶或新客戶，將以電商、社交社群或更多 AI模式場景，提供客製化多元服務。康和證券認為，2026年是AI產業從「建置期」走向「全面賦能與跨界融合」的關鍵分水嶺。