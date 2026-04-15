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新北地檢署偵辦藝人閃兵案第四波起訴名單今日曝光，14名被告中，阿達、前Energy成員唐振剛日前主動前往地檢署認罪時已上過新聞，令人意外的是，演員唐禹哲、歌手李唯楓、導演廖人帥原來也是逃兵一族，不過這批被告均為自首而且犯後態度良好，將來有望獲得法院輕判。檢警追查，以陳志明為首的閃兵集團也為這14名役男造假病歷，從2009年到2022年期間前往醫院檢查時，以閉氣方式得到不實血壓檢測報告，再由槍手代背24小時血壓機，取得高血壓診斷證明書，藉此騙到免役證明。阿達（本名昌璟翔）的犯案時間在2011年，他付了十幾萬元；唐振剛在2012年付15萬元，廖人帥也在同一年造假，付了20萬到25萬元；唐禹哲（本名阮霆鈞）2013年付20萬給閃兵集團造假免役證明。今日遭起訴的藝人還有邱昊奇（本名邱孝尊，花費15萬元）、鄒翰昇（本名：鄒宗翰，花費10萬）、楊子鋒（本名楊景涵，花費20萬至25萬）、李唯楓（花15萬至20萬）、李奕釜（花費15萬）。阿達、廖人帥、李唯楓、邱昊奇之所以自首，是因為坤達和陳大天勸他們出面認錯。第4波起訴9名藝人及5名「素人」，14名被告付給閃兵集團10萬到30萬元不等，合計超過270萬元。