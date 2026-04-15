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民進黨今（15）日召開縣市長提名記者會，宣布提名桃園市長參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程，不過，民進黨主席賴清德上台致詞前，卻意外發生一段插曲，他在動手碰觸麥克風時，突然被電到，讓他嚇一跳，立刻把手縮回去。民進黨下午召開提名桃園市長、新竹市長記者會，包括賴清德、民進黨秘書長徐國勇、民進黨發言人吳崢，以及2位被提名人黃世杰、莊競程等人出席。吳崢先請賴清德上台致詞，未料，賴清德在碰觸麥克風時，手突然被靜電，收音更可聽到「嘶」一聲，讓他急忙把手縮回去，並笑稱「好像有點靜電」。賴清德表示，兩位候選人具備三大優勢，第一，年輕有為且懷抱理想抱負；第二，學經歷俱優，兼備立法院專業問政與行政體系的實務歷練；第三，皆具備高度專業，一位有深厚法學專業，一位有生物科技專業，兩位皆已為城市未來擘劃出完整藍圖，誠摯懇請桃園與新竹的鄉親鼎力支持。莊競程表示，接下新竹市長候選人的重任，內心深感責任重大，身為生醫學者，他長期守護人的健康，因此他在意的不僅是城市硬體建設，更關注孩子的成長環境、家庭生活品質及每位市民的安心感。他承諾將發揮專業，將新竹鍛造成世界一流的智慧之城，讓新竹成為令人嚮往、願意深耕的幸福家園。黃世杰說，這是一場決定城市未來的關鍵選戰，他曾任桃園市政府參議與立法委員，既熟悉市政脈絡，更能從市民視角出發。他強調，桃園身為「台灣國門」，在擁有堅實製造業基礎的同時，更處於全球航太物流樞紐，未來他將致力於協助傳統產業數位轉型，創造更多優質高薪的就業機會，讓年輕世代在桃園安居樂業，重塑桃園人的城市光榮感。