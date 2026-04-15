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民眾黨前中配立委李貞秀遭開除黨籍後喪失不分區立委資格，但她為捍衛自身人格清白，駁斥收錢並開撕黨內高層，更爆料民眾黨團主任陳智菡向媒體放話李索要5千萬離職「對價」，陳則駁斥子虛烏有，更說李經濟困難「繳不出卡費」。李貞秀今（15）日在政論節目中證實，就職前曾一度跟親友調錢，但那是因為車子意外爆胎多花了8萬元，更說自己一項都是量力而為。李貞秀今在政論節目《中午鏡來講》表示，她為了被提名，這三年沒有任何收入，都是花老本，這三年跑地方花了上千萬，就職前確實一度跟親友調錢，那是因為她從來不要繳循環利息，是算好才繳，但因車子爆胎多花了8萬多，所以跟朋友多調錢，但那是意外支出。李貞秀說，她是認真的，不要求民眾黨給我一分錢補償，他發了FB，不尋求權益救濟，但黃國昌你有沒有良心，太壞了。他也批評陳智菡是雙面人，「我從來沒有繳循環利息，我都量力而為。」李貞秀也說黃國昌「臭卒仔」，她真的憋太久，所有權益100%放棄，第二天黃國昌還吃人夠夠，沒有證據，「你拿出證據，否則我不會放過你，否則陸配聲明被你打壞，你說我死愛錢，你黃國昌才死愛錢，你全家都死愛錢。」