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低壓今通過南台灣！今午後對流旺盛防劇烈天氣

▲低壓雲系今日通過南部，中央氣象署一早針對台南、高雄6縣市發布大雨特報（圖／中央氣象署）

梅雨旺盛期來了！下周鋒面+西南季風連下：將有致災雨威脅

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

強降雨重頭戲下周登場！降雨熱區曝光：全台一片紫紅

▲強降雨重頭戲將在下周二6月9日開始上演好幾天，屆時有西南季風加持的梅雨滯留鋒面，將在台灣上空徘徊，全台天氣將變得相當不穩定，尤其中南部要防範豪雨成災。（圖／觀氣象看天氣）

低壓雲系今（5）日通過南部，中央氣象署一早針對台南、高雄6縣市發布大雨特報，根據氣象專家吳德榮表示，今日午後對流增強，各地水氣增多、大氣不穩，從下周一（8日）起至下週日（14日）將進入梅雨旺盛期，鋒面配合西南季風盛行，同時可能有中小尺度系統被激發，預計將帶來致災性降雨與劇烈天氣，提醒民眾注意天氣變化。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日至下週日（5至7日）水氣增多、大氣不穩定。今日南臺灣有低壓雲系通過，有局部陣雨或雷雨，午後各地的對流強度增強。吳德榮分析，明日、週日（6、7日）低壓雲系已遠離，部分地區午後仍有強對流發展；三天皆應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。今日各地區氣溫如下：北部24至30度、中部24至31度、南部24至31度、東部23至30度。吳德榮提到，下週一至下週日（8至14日）「梅雨季」第5波鋒面南北徘徊（滯留鋒），配合「西南季風」盛行，臺灣進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。至於「梅雨旺盛期」將持續多久？根據最新歐、美模擬至少延續至下下週日（14日）、型態皆尚未改變！而超過10天的模擬，因模式的不確定性大，可信度已降低，故能延續多久？莫急下定論，應繼續觀察。天氣粉專「觀氣象看天氣」亦提醒，今日南海低壓從台灣南端通過，南部、東部降雨機率增加，將出現局部短暫陣雨，各地山區有局部大雨；明日、周日水氣稍減降雨稍緩和，6月8日西南季風強風軸線北抬通過台灣，西南部降雨機率再度提高。強降雨重頭戲將在下周二6月9日開始上演好幾天，屆時有西南季風加持的梅雨滯留鋒面，將在台灣上空徘徊，全台天氣將變得相當不穩定，尤其中南部要防範豪雨成災。