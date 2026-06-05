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今芒種大轉運！「5生肖」財富能量爆發

🟡TOP 5：狗

▲生肖狗的人在芒種過後，將迎來意外的大筆訂單，或是得到主管的提拔而加薪。（示意圖／取自Unsplash）

🟡TOP 4：虎

🟡TOP 3：蛇

🟡TOP 2：鼠

🟡TOP 1：馬

▲生肖馬在芒種當天是超級財運王，將有貴人送上賺錢機會，不管是正財收入還是意外之財，都會像開了水龍頭一樣源源不絕地流進口袋裡！（圖／記者陳明安攝）

芒種「5星座」暴富發財！大樂透1.8億元快試手氣

🟡TOP 5：水瓶座

🟡TOP 4：牡羊座

🟡TOP 3：金牛座

🟡TOP 2：雙子座

🟡TOP 1：巨蟹座

▲巨蟹座在芒種後將迎來溝通無障礙的黃金期，建議可以大膽提出加薪訴求或是提高商品報價，豐厚的入帳絕對會讓你笑得合不攏嘴。（示意圖／取自Pexels）

2026芒種節氣於今（5）日到來，同時大樂透頭獎獎金1.8億元也將於今日晚間8時30分開獎。芒種標誌著梅雨季進入高峰，也將進入稻麥類作物成熟期，根據命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，，不妨在今天買張彩券試試手氣，或許今晚幸運兒就是你！生肖狗的朋友在芒種這段期間，過去默默付出的心血，終於要大放異彩了！你們做事向來腳踏實地，不隨便投機取巧，這種可靠的態度，讓長官跟客戶都把你們當作最安心的依靠。在這個節氣裡，很容易因為過去的好口碑，而迎來意外的大筆訂單，或是得到主管的提拔而加薪。不用去羨慕別人的快錢，你們這種靠著信用與汗水累積出來的財富，才是最真實且無人能奪走的寶藏。繼續保持這股拼勁，豐厚的獎金絕對讓你們笑得合不攏嘴。向來敢衝敢拚的生肖虎，在芒種節氣完全迎來了屬於你們的黃金主場！這段時間你們的直覺與決斷力大爆發，只要看準了某個投資標的或是新興的市場商機，絕對是雷厲風行地直接出手，完全不給競爭對手留下任何喘息空間。強大的行動力為你們帶來了豐沛的正財與偏財收入。不過在衝刺業績的同時，記得稍微留意一下合約細節，只要把關好這些小地方，這波財富的漲幅絕對會讓身邊的人嫉妒到眼紅。生肖蛇的朋友在芒種期間，財運走的是一種極度精準的高端路線。你們天生擁有洞若觀火的觀察力，別人在市場裡瞎忙，你們卻能冷靜地躲在暗處，一眼看穿哪裡才是真正賺錢的風口。這時間裡，特別適合進行理財規劃或是資產重組，斬斷那些浪費錢的項目，把資金集中在最具爆發潛力的目標上。靠著這顆冷靜又聰明的腦袋，你們根本不需要把自己搞得滿頭大汗，輕輕鬆鬆就能在財務數字上大躍進，享受優雅賺錢的快感。腦筋轉得飛快的生肖鼠，芒種節氣的你們簡直就是個人形印鈔機！各種奇思妙想在這個月不斷湧現，而且這些點子絕不是空想，而是能實實在在轉換成現金的超棒企劃。不管是在職場上提出令人驚豔的創新方案，還是私下經營的副業突然爆紅，你們總能靠著靈活的交際手腕與敏銳的商業嗅覺，在競爭中搶得先機。各種意料之外的賺錢機會將頻繁敲門，請大膽去嘗試那些看似瘋狂的新點子，最豐潤的利潤就藏在裡面。芒種節氣的超級財運王，絕對非生肖馬莫屬！你們這段期間的人氣與財氣簡直是勢如破竹，走到哪裡都有貴人主動送上賺錢的好康。原本可能卡關很久的案子，現在只要你們出面交涉，對方馬上就爽快簽字放行。這波強大的財富能量，來自於你們平時廣結善緣所累積的人脈存摺，現在終於到了連本帶利提領的時候了。盡情散發你們那無可抵擋的熱情與魅力吧，不管是正財收入還是意外之財，都會像開了水龍頭一樣源源不絕地流進口袋裡！不同的金錢運作模式，將為水瓶座開啟一扇全新的大門，芒種節氣前後，宛如經歷了一場財務觀念的脫胎換骨，深刻反省了過去衝動的消費習慣，並開始著手重新分配手邊資源，這種從根本做起的大整頓，很快就會看到強大成效，水瓶座會斬斷某些不斷失血的投資標的，轉而將資金投注在極具未來爆發力的新興市場上。勇敢拋棄那些已經不合時宜的獲利法則，當水瓶座願意用全新視角去審視自己的資產時，一波深層且龐大的財富能量正在暗處悄悄匯集。長久以來的默默打拚終於要開花結果了。過去這段日子，牡羊座或許扛下了許多吃力不討好的差事，甚至熬夜加班只為了把細節做到完美，好消息是，這些汗水並沒有白流，身邊的長官與貴人全都看在眼裡，芒種節氣前後的發展，猶如倒吃甘蔗般漸入佳境，一筆可觀的專案獎金或是遲來的業績分紅即將落入口袋，這份豐收是牡羊座用實打實的操勞換來的，拿得理直氣壯，請繼續保持這股不屈不撓的精神，把手邊的任務收尾得漂漂亮亮，後續還會有更大筆的資金等著牡羊座。滿滿的執行力是金牛座在芒種節氣前後最令人羨慕的生財利器，只要一看到有利可圖的目標，絕對是立刻捲起袖子動手，絕不拖泥帶水。這種極具效率的辦事態度，讓金牛座在業績爭奪戰中總能捷足先登，搶下最豐潤的利潤空間，現在的金牛座對金錢有著極高的渴望，這股動力會完成心中的那份副業計畫，請盡情展現拼勁，把時間全數投入在具有實質回報的項目上，每一滴流下的汗水都會化作銀行帳戶裡令人安心的存款數字。迎接專屬於雙子座的閃耀時刻，財源能量正源源不絕地注入生活之中。腦海中那些天馬行空的點子，現在正是將它們變現的最佳時機，雙子座總能用別出心裁的提案驚豔全場，在競爭激烈的市場中出奇制勝，輕鬆拿下別人眼中難以啃下的肥肉。近期經常會有意料之外的賺錢良機找上門，可能是某個新興領域的合作邀請，或是突如其來的短平快接案任務，盡情發揮雙子座靈活應變的本能，別讓舊有框架限制住步伐，那筆令人驚喜的意外之財就藏在這些新奇的嘗試裡。芒種節氣的巨蟹座，整個人散發著無法抵擋的親和力，無論走到哪裡都能吸引到願意掏錢支持的客戶或金主，與人交涉的過程無比順暢，哪怕是過去難以搞定的合約，現在只要親自出馬開口，對方立刻點頭答應的機率很高，這波財富主要來自優異的人際交流以及好口碑擴散，讓巨蟹座在職場上根本是左右逢源。把握這段溝通無障礙的黃金期，大膽提出加薪訴求或是提高商品報價，豐厚的入帳絕對會讓巨蟹座笑得合不攏嘴。