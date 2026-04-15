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前立委李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍後，展開決定大反攻，連日於各大政論節目爆破黨內高層，劍指黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫等人，接二連三拋出勁爆內幕，使全黨陷入輿論壓力。而李貞秀至今仍沒有要放過民眾黨的意思，她今（15）日再度趕場錄影，主持人透露，一連發了通告給9個人，但都沒人願意上節目。李貞秀今日登上壹電視《狠狠抖內幕》直播，來賓在廣告時段私下討論，認為黃國昌等人極可能同步關注節目內容，李貞秀也在旁附和道：「他們一定會看的啊！」主持人王乃伃則當場對外喊話，邀請黃國昌與陳智菡接聽電話、即時回應爭議。針對外界質疑節目立場偏頗，指稱僅替李貞秀發聲，王乃伃進一步揭露內幕表示，節目製作單位其實已廣泛邀請民眾黨人士上節目，前後共計聯繫了9人，但最終沒有任何一位願意出席，不是以各種理由婉拒，就是已讀不回，或是乾脆不讀不回。李貞秀也補充說明，其實前黨主席柯文哲對於上政論節目一直都是持開放態度，甚至還鼓勵自己應該要多參與媒體討論、有節目就上，與目前黨內氛圍形成對比。