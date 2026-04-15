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國民黨主席鄭麗文會晤中國領導人習近平時，喊話此次訪中行是「種下和平的種子」，並喊話2028要重返執政，要終結在兩岸經商的台商委屈。對此，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀表示，就算國民黨重返執政，長遠看來也無法解決根本問題。民進黨立委王定宇非常認同，強調「國民黨過去也執政過，中國對台灣的威脅沒有減緩過，只不過是資訊沒有被揭露。」鄭麗文的說法過於一廂情願，要不然就是過於天真又幼稚。王定宇認為，台灣是一個民主國家，不管認為這個國家叫做中華民國、叫台灣、叫什麼名字，這 2,300 萬人是堅持著民主的生活、自由的選擇，是跟中國不相容的。國民黨說它執政就能解決，其實無從解決，只不過透過對內欺騙台灣人民，對外也許也在欺騙中共政權。所以鄭麗文的主張不僅過於天真，也過於簡化我們國家生存跟發展的重要支柱，也就是民主、自由、台灣的主權，這才是重要的支柱。國民黨立委黃健豪則表示，從1949年分治的現實就是現在的狀況，中國希望有大一統的主權形式，但2300萬民意無法接受，若兩岸的互動回到某種和平的框架或以什麼政治形式來互動，雙方領導人會比較有空間可以談。但要變成香港、澳門模式，在近代應該很難發生。但若要兩岸和平，不談統一，讓兩邊都有個接受的說法，國民黨比較有機會做到。不具名黨內人士認為，如果兩岸沒有這麼對立，當生意、飛機飛來飛去，經濟和民生融在一起，中國不打壓台灣，台灣也不喊獨立，雙方可以一直安穩地走下去。但硬是要把兩岸主權說清楚，那恐怕只有「武統」才有可能發生。