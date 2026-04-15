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台南市成功路與中成路口於14日上午發生一起死亡車禍！一名26歲林姓男子駕駛休旅車左轉時，與對向高速直行的22歲成功大學莊姓男大生發生碰撞，導致機車瞬間解體、莊男拋飛重摔送醫不治。經檢方相驗，確定莊男死因為創傷性血胸引發休克，身為家中獨子的他驟然離世，令家屬悲慟不已；成大校方對此深表哀悼，除將協助辦理保險理賠與心理諮商外，也將特別為其申請畢業證書送往靈堂，而詳細肇事責任仍由警方釐清中。事發在14日上午10時許，26歲林姓男子駕駛白色休旅車準備左轉時，與對向由22歲莊姓男大生駕駛之高速直行的機車發生碰撞。強大的撞擊力道導致機車當場解體噴飛，碎片散落一地，莊男也拋飛重摔路面。警方與救護人員接報後迅速趕抵現場，雖然緊急將莊男送醫搶救，遺憾的是最終仍宣告不治。警方調查發現，林姓駕駛並無酒駕行為，而死者莊男的身分隨後確認為成功大學台灣文學系的學生，且是家中獨子。莊男家屬接獲噩耗後悲痛萬分，隨即從外地趕抵台南處理後事。檢方於今日進行相驗，判定莊男的初步死因為車禍引發的創傷性血胸，最終導致創傷性休克死亡。面對這起憾事，成功大學副校長李俊璋指出，校方將全力協助家屬申請急難救助金與平安保險理賠。此外，系上也將特別為其申請畢業證書並送往靈堂。校方也已安排專業社工師及心理師，針對家屬及同班同學進行情緒安撫與諮商。目前詳細的肇事原因及責任歸屬，仍由警方進一步調查釐清中。