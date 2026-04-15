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台灣人究竟多愛去日本？日本政府觀光局（JNTO）今(15)日公布最新數據，3月份訪日外國遊客人數達到361萬8,900人，創下歷年三月同期新高，較去年同期成長 3.5%。其中，台灣遊客數量出現超級爆發式成長，竟還比去年增加將近25%。三月在WBC賽事以及櫻花季帶動下，台灣遊客蜂擁而至。根據《日本經濟新聞》報導，日本政府觀光局於15日公布的數據顯示，3月訪日外國旅客人數較去年同月增加3.5%，達到361萬8900人，刷新歷年3月的最高紀錄。不過，由於中東局勢惡化導致航班停飛等影響，中東旅客減少30.6%，至1萬6700人。另一方面，由於中國政府呼籲勿赴日本旅遊，中國旅客為29萬1600人，大幅減少55.9%，已連續4個月低於去年同月水準。來自中國與中東的旅客減少，則由其他國家與地區旅客增加來補上。依國家與地區別來看，韓國旅客最多，較去年同期增加15.0%，達79萬5600人；台灣旅客則呈現爆發式成長，增加24.9%，達65萬3300人，排名第二。另外，1月至3月訪日旅客的消費總額為2兆3378億日圓，較去年同期增加2.5%。其中，住宿費占整體的36.7%，購物費占25.2%；若依國家與地區別來看，台灣旅客的消費占比最高，達16.6%。