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「鄭習會」落幕，在國民黨主席鄭麗文訪中之後，中共隨即在12日發布對台「新十大措施」，民進黨批評是統戰。對此，中國國台辦表示，每次中國出台惠台措施，民進黨就膝跳式反應，民進黨當局多傾聽島內民意，不要與民為敵。國台辦今舉行例行記者會，有記者提問，對於中國發佈十項促進兩岸交流合作政策措施，民進黨當局稱，這次多項措施屬於把「交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法」，對此有何評論。國台辦發言人陳斌華回應，每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都統統抹黑。凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為膝跳式反應、條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵、擋民眾獲利。另外，對於國民黨主席鄭麗文公開表態，願在訪問中國後與總統賴清德會面溝通，誠心等待其邀請，但尚未收到賴清德正面回應。對此，陳斌華表示，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有積極、重要的意義。而賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮阻限破壞兩岸交流合作，違背民意，大失人心。陳斌華表示，和平與戰爭、對話與對抗、合作與爭鬥，是截然不同的兩條道路。因此，我用《論語》的一句名言來回應你的提問，那就是「道不同，不相為謀」。