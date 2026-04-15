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台中購物節辦8年來，究竟是振興經濟還是大撒幣作秀？市議員周永鴻在議會質詢痛批，市長盧秀燕將台中市當成「百貨公司」經營，8年揮霍超過22億元預算，內容卻慘輸百貨公司週年慶，對台中產業發展毫無實質助益。周永鴻指出，台中購物節及衍生的鍋烤節、物調券等活動，儼然成為盧市府唯一的「宣傳神主牌」。8年來累計耗費逾22億元公帑，今年度又編列超過3.97億元。他質疑，每年近4億元的預算若用於地方建設或改善民生，效益絕對更有感，結果市府卻沉溺於抽房子、抽汽車、抽現金的「撒幣式政績」，將大量預算投入在宣傳盧秀燕個人形象與抽獎活動，對實體產業毫無實質拉抬。針對市府屢次引用中華經濟研究院報告，宣稱購物節創造數百億元GDP效益，周永鴻當場拆穿這層「數據糖衣」。他指出，主計體系根本沒有統計地方GDP，數據來源極其可疑。面對周永鴻的質詢，台中市主計處長林淑勤當場確認，市府並無官方的地方GDP統計基礎。周永鴻怒批，市府拿著缺乏科學根據的「膨風數字」欺騙市民，這種自我感覺良好的績效報告，誠信度根本不及格。周永鴻分析說，購物節的本質就是射倖性（賭博性）活動！消費者是為了抽獎才登錄發票，而這些發票大多是原本就會發生的日常消費，並非購物節刺激出的「新增消費」。市府將原本就有的民生支出包裝成「成效」，完全是倒果為因。他強調，數據會說話，購物節辦8年來，台中的旅宿業、傳統市場、餐飲業，甚至重要的精密機械工業，完全感受不到成長。盧市府只顧著追求登錄金額的數字虛榮，卻完全忽略對產業結構的長遠投資與策略。周永鴻批評，市長把自己當成百貨公司董事長，讓基層公務員為了一場場抽獎秀疲於奔命，卻換不來台中的長遠經濟發展。他呼籲市府應停止這種拿人民血汗錢辦抽獎、包裝市長個人的惡習，回歸正軌思考台中的產業未來。