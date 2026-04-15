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去年共走訪全台超過300家企業提供節能診斷服務，預期年節電逾6700萬度電，台電今（15）日串聯全台24個區處辦理大用戶座談會，邀請各行各業近2000家企業參與，現場提供客製化節能輔導，並進行用戶設備自我維護檢測及用電安全宣導，盼更多企業投身深度節能行列，提升能源使用效率。台電指出，2019年於北、中、南成立節能診斷中心，以專業量測儀器免費為契約容量100至800瓩大用戶提供耗能設備節能輔導，去年共為超過300家高節電潛能企業量身訂做節能改善診斷，預估年節電量達6700萬度，等同省下逾1.8萬戶家戶整年用電量，並帶來超過2.8萬公噸減碳效益。台電表示，座談會提供「桌邊專員服務」，現場分析用戶用電情形，一對一提供客製化節電建議，協助用戶評估後續透過能源技術服務業（ESCO）落實汰換設備及能源管理，減少用電支出並提升能源使用效率。以桃園機場為例，經台電前期診斷及用戶實際改善後，2025年約省下147萬度電。台電說明，平時即持續協助用戶設備巡檢與維護等工作，此次座談會亦針對百貨、大眾交通等用戶進行用戶設備自我維護檢測及用電安全宣導，如定期保養及更換相關機電設備、強化機電人員教育訓練、熟悉復電程序操作，必要時增派機電人員駐守等，期透過技術交流合作，共同改善潛在風險、提升用電穩定度。